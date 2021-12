Me fartei no niver de Salvador, pai

Fala, miséra! Te falar que esse aniversário de Salvador foi que nem propaganda de supermercado: a festa quem deu foi a chefia e a economia foi nossa! O que teve de show de graça por aí eu nunca vi. E pra patroa não reclamar de gastar o saldo do Salvador Card eu catei logo uma bicletinha do Ítaú e levei a miserável na garupa. Pense num cambito que pedalou: foi o meu! E ainda fiz uma musculação, porque a véia tá com uma bunda gorda que vou te contar. Véi, a gente emendou aniversário de Salvador com a vitória do Bahêa no show de É o Tchan. A cachaça foi tão pesada que resolvi virar a noite emendar o régui na praia. A mulé pegou a laranjinha pra voltar pra casa e eu fui no bom e velho "de a pé" pra Patamares. Queria ver uns brotinhos e dei de cara com uns paredões de três metros. Teve jogo de vôlei e ninguém me avisou? Porreéssa? Enquanto esperava pra ver se rolava partida das mulezinha de biquíni, olho pro lado e vejo a patroa berrando "Ricardo, gostoso! Emanuel, delícia!" Pense num desgosto. Puxei a nega e levei pro show do Padre Fábio de Melo pra agradecer o macho que tem em casa. Comigo é assim! Fui, banda mel!

