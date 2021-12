Levar mulher no estádio é esparro, rapá!

Fala, miséra! Já que a patroa reclama tanto quando eu vou pro jogo, aproveitei a promoção que mulher e criança não pagam e resolvi carregar ela junto pra Fonte pra ver o Bahêa. E pra quê? A disgramada é tão pé frio, mas tão pé frio, que tenho certeza que o gol contra de Fahel foi obra dela. Toda vez que ela gritava "Bora Bahêa", em vez de levantar (lá ele!) o time, o Atlético-PR tinha chance de marcar. Quer outra prova? O gol (dessa vez o certo) do Bahia só saiu quando ela foi ao banheiro. Eu até corri pra deixar ela trancada lá dentro, mas a miserável foi mais rápida. Rapidez pra esquentar minha comida ela não tem, né? E ainda tive que voltar de buzão, porque Zé Banguela, que tinha me dado carona, disse que a culpa era minha. Olhe... Se não fosse o Vicetorinha perder, ontem, eu hoje tava em depressão. Ou em coma alcoólico. Porque véi... Se é pra cair (lá ele, bate na madeira e isola!) que tenha pelo menos a companhia do rival, né não? Próximo jogo aqui no Barradão vou levar a patroa de novo - aí não tem erro! Pelo menos ela vai servir pra alguma coisa. Vou aproveitar que a camisa tá barata e vou dar um pulo na frente do Iguatemi pra garantir uma rubro-negra pra ela. Fui, banda mel!

