Já eram meus rolés com a Amarelinha

Fala, miséra! Tô virado na zorra! Que Seleção é essa? Pelo amor de Deus... agora, não posso nem mais tirar minha onda quando dou meus rolés no pelourinho. Era de lei. Final de semana, quando não ia pra Fonte Nova, vestia a camisa verde-amarela e descia pro Pelô. Era só botar os pés na praça Tereza Batista, vinha logo um gringo pedindo pra tirar foto. Agora, tô até vendo, vão é rir de minha cara... O que me deixou mais retado, puto mesmo... foi a desculpa do zé mané do Dunga. Dizer que perdeu pro Paraguai porque os jogadores tavam com virose. Mas rapaz! Eu, que sou eu, comi água no São João, bebi de licor de genipapo a milome e não tive nada. Aí vêm esses marmanjos que treinam todo dia, alimentação cheia de fru-fru e tem gripezinha... olhe, me deixe, viu?! Salva de palmas para Neymar. Ô, bicho esperto! Quando viu que a Seleção ia tomar uma nova saraivada, passar por um novo vexame, caiu foi fora. Agora, se eu fosse Bernardinho levava o chorão Thiago Silva para a seleção de vôlei. Ano que vem tem Olimpiada. Se liga, Bernardinho! Fui, banda mel!

