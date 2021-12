Imagino um mundo melhor, xibungo!

Imagine all the people, miséra! Não sou John Lennon, mas imagino. Imagino um dia que não precisarei vender meus rins para comer um acarajé com camarão no Rio Vermelho. Imagino o dia em que se tornará crime vender cerveja quente. Imagino o dia em que não precisarei mais colocar gasolina com conta gota no meu Chevette 86 para pegar uma prainha. Imagino o dia em que passarei pela corda do Psirico sem levar porrada. Mas sabe o que imagino todo santo dia? Imagino o dia em que Bahia e Vitória farão uma final de Copa do Brasil. Este dia vai ser louco, véi. Terão que separar a Bahia do resto da galaxia, pois ninguém vai suportar a zoeira do baiano. A Fonte Nova não vai comportar. Dois jogos, um no Parque de Exposição e outro no Wet. Enquanto o jogo rola (lá ele), mete um ensaio geral, Carnaval antecipado ou festa de camisa colorida ao lado do campo. Lá fora, Ivete e Claudia Leitte aguardam o fim do baba para saberem quem iria tocar por cinco dias seguidos o hino do vencedor. Mas imaginação de pobre dura pouco. Imaginei tanto que acordei todo mijado. Agora estou aqui no tanque, lavando lençol de mijo e caindo na real: o máximo que podemos imaginar é o decisivo Ba-Vi do Baianão. E olhe lá! Fui, banda mel!

adblock ativo