Gol de gordo e baixinho genéricos...

Fala, miséra! Largo mulé em casa cuidando de menino e amante lavando minhas cuecas na Lagoa do Abaeté só pra ver meu Bahia naquela zorra de Barradão. E o que vejo? Duas carniças brincando de jogar bola. Teve gol de baixinho e gordinho, mas nenhum era Romário ou Ronaldo. Todo mundo comemorando o empate do tricolor, mas não admito levar gol de jogador que toma Herbalife para tirar a barriga de churrasco. Esse Neto Baiano é um carma em minha vida, véi. Passa 200 anos sem fazer gol, mas contra meu Bahia esse bolota sempre faz. Ainda bem que temos o mergulhador de aquário Maxi Biancucchi para amenizar o sofrimento. O cara subiu parecendo que estava escalando um meio-fio para fazer aquele golaço de cabeça. Foi gostoso tirar a merenda da boca do Vitória, mas não posso comemorar. Minha zorra está em sétimo na tabela! Imagine na Série B! Haja cueca para amante lavar, véi. Tô borrado de medo... Acho que o empate em 1 a 1 foi injusto. Os dois deveriam tomar vergonha na cara e doar estes dois pontos divididos pro todo-poderoso Conquista. Bem que meu Caboclo Chupa Peito me disse que um Bode seria campeão... Fui, banda mel!

