Fiquei de castigo, sem Ba-Vi, véi...

Fala, miséra! Véi, tirei o sabadão pra ver qual era de merma desse Festival da Primavera, ali no Rio Vermelho, e não é que o negócio tava até arrumadinho? Enchi o buxo naquelas barraquinhas e me esbaldei de dançar axé das antigas com umas negas metidas a, a ...como é o nome? Rípster. É cada uma... Daí que caí na besteira de misturar caipirinha com batida, cerva quente e maniçoba, a miséra subiu (lá ele!) na cabeça e quando dei por mim já era de manhã, e eu escorado na calçada, só com o Salvador Card no bolso.

Voltei pra casa a tempo pro Ba-Vi, mas a patroa tava injuriada e me trancou no quarto pra eu 'aprender' a me comportar na rua. Pense numa mulher que tem ruindade no coração: ela sabia que a tevê que presta fica na sala e tirou as pilhas do meu radinho só de sacanagem. Resultado: quando terminou o jogo e eu saí do cativeiro, achei que o placar estava uns 54 x 38 pro meu Baêa, de tanto que nego berrava na rua.

Só depois que eu fui saber que ontem (dia 21) ainda teve jogo do Flamengo e que a Seleção de Vôlei disputava a final. Aí, sim... Moral da história: nunca mais saio sem a patroa em véspera de Ba-Vi. Outra dessa não aguento (lá ele!) não, pai! Fui, banda mel!

