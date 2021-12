Eu tiro é onda e escaldo todo mundo, papá!

Fala, mísera! Aliás, fala mísera só, não! Hoje é fala carniça, fala nisgraça, fala pombo sujo... Eu trato a concorrência é assim. Às vezes até tento ser humilde, mas meu time não deixa. A gente é líder da Série B, enche estádio e escalda todo mundo. No meu trabalho, fiz uma aposta que o Bahiaço vai subir com 29 rodadas de antecedência. Os concorrentes vão ver que o Tricolor é tão melhor e vão dar logo o troféu para a gente, daqui a no máximo um mês. O mau é que, lá no meu trabalho, o oreba que torce pro Vitória e apostou comigo está com tanta vergonha do time dele que arranjou um zica e, na sequência, pediu férias. Não tenho mais a quem sacanear. Por falar em zica, acho que não foi só a torcida que pegou essa doença, não! Essa zorra tá batendo em todo mundo. Pra mim, o time inteiro do Vitória tá doente também. Só assim pra ter jogado tão mal contra o Botafogo. Os caras pareciam tudo debilitado. Ontem, achei que o Fluzão de Feira podia ser outro time da Bahia a andar com moral alta. Fui pra Feira de Santana e me arrependi. Só falavam da fama do tal Touro do Sertão. Que o bicho era valente, esbagaçava os rivais . A vítima seria o Ypiranga. Resultado: eu, espremido num Joia da Princesa lotado, vi o Fluzão empatar e adiar o retorno à elite. Esse Touro do Sertão tá mais com cara de égua pocotó... Fui, banda mel!

