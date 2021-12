Está proibido time verde enfrentar meu Bahia...

Fala, miséra! O primeiro a pronunciar que o verde é a cor da esperança eu rumo meu pau de selfie na cabeça. Verde é a cor do xibungo! Meu Bahia não pode ver um time verde que se borra todo. Nos últimos cinco jogos contra alviverdes, o Bahia levou fumo. Ontem, tomou pau do Conquista. No Brasileirão, se lascou contra o Coritiba, Goiás, Palmeiras e Chapecoense, nessa ordem. Está escrito: time verde só serve para destruir grandes clubes. Vi aquele jogo entre o alviverde Wolfsburg e o Bayern de Munique, pelo alemão. De tricolor, o Bayern me lembrava muito o estilo de jogo do Esquadrão e também levou uma porradinha de quatro. Criptonita é muito forte pra nós, esquadrões de Aço. Trocando de pau pra cacete, que Ba-Vi retado é esse entre os novos colunistas daqui? De um lado, defendendo meu Bahia, o boca suja do Manno Góes. Do outro lado, o Vitória ganhou José Raimundo para falar daquelas miséras. O cara parece um capitão, véi! Toda vez que leio o texto dele dá vontade de bater uma continência. O cara é bom... Mesmo assim, respeitem o mestre. Vavá está de volta para tocar o terror nos dois. Fui, banda mel!

