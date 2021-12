Despacho não cura time de várzea...

Fala, Miséra! Rapaz, ninguém pode dizer que o baiano não é bom de reza. Dizem que se macumba ganhasse jogo, Ba-Vi só terminaria empatado. Porém, vimos ontem que, quando a dupla se junta para amarrar o caminho de alguém, este alguém se lasca. Meu amigo, Biriba do Ebó, é rubro-negro doente. Ele me falou que amarraria as pernas do Palmeiras e aquelas pragas não iriam vencer o jogo. Restava ao Bahia e Vitória se estapearem pela vaga. Não adiantava mala branca, juiz ladrão ou Atlético Paranaense entregando. O trabalho era forte e envolvia entidades de todas as religiões, do budismo ao candomblé. O cara estava certo. Bastava o Vitória fazer a parte dele, véi. Mas não tem macumba que ajude perna de pau. Ô time ruim! Se o jogo levasse 10 dias, o Vitória não faria gol. E meu Baêa? Ficou nove minutos fora da zona e eu já achava que iria ter que cumprir minha promessa de parar de beber. Há males que vem para o bem, né? Não vamos chorar pelas carniças, galera! Morremos abraçados como cão e gato que se amam. O jeito agora é rir da própria desgraça e falar com Biriba do Ebó para afastar os encostos em 2015. Quanto a mim, serei obrigado a juntar as terças e sextas no meu calendário etílico... Fui, banda mel!

