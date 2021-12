Colombiano é do MMA e não do futebol

Fala, miséra! Rapaz, que covardia foi aquela no jogo do Brasil? Aquele zagueiro colombiano precisa ser expulso do futebol. Dá uma luva para o carniceiro tomar porrada no MMA ou qualquer zorra, mas jogador de futebol ele não pode mais ser. Aquela joelhada que ele deu em Neymar eu só vi uma vez na corda do Chiclete.

Ali não foi sem querer nem aqui, nem no inferno! Pior ainda é a galera que torce contra o Brasil. Ganharam mais um argumento para desacreditar, né xibungos? Dizem que sem Neymar o Brasil não existe e vai levar fumo da Alemanha. Perdemos nosso craque, não nosso grupo.

Agora a Seleção vai jogar pelos brasileiros, incluindo nossa cacatua. O problema não será a falta de Neymar, mas a ausência de fé da nossa nação. Podem me chamar de maluco, mas acho que até nosso homem invisível (Fred) vai jogar bola na semifinal. Prepara a mesa que esse Brasil vai comer a bola! Fui, banda mel!

