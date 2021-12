Bahia, campeão antecipado

Fala, miséra! Se não quiserem apanhar feio da KGB, entreguem todas as taças, incluindo Liga dos Campeões e Intermunicipal para o Bahia. A montanha russa Kieza, Gamalho e Biancucchi acaba com qualquer um que desafiar o poder do Esquadrão destruidor. Clubes de todo Brasil, em verdade vos digo. Desistam! Não adianta parar o Brasil com manifestações contra a KGB tricolor, querendo o impitiman do Bahia em todas as competições nacionais. Coxinhas! Aqui é a ditadura tricolor. Guerra fria. Já me disseram que tem míssil nuclear no Fazendão, todos virados para o Barradão. Isso se eles forem para a final, né? Pior que tem outro comunismo querendo acabar com nossa festa. Uns chineses querem levar Kieza, o Robben com cabelo, nosso Van Persie comedor de rapadura. Vavá não deixa! O homem já disse que fica e aqui vai ficar! Caboclo Chupa Peito já mandou praga. Mil anos de poluição se a China levar nosso Kiezidane. O Bahia é o único clube do mundo que juntou os genéricos de Messi Biancucchi, Kieza van Persie e Léo Ibrahimovic. São 12 gols em dois jogos. Velho, aceita que dói menos! Né, Binha? Fui, banda mel!

adblock ativo