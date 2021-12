Até que enfim um 7 a 1 pra se orgulhar, pai!

Fala, miséra! Nego fala, reclama, mete o pau (lá ele!), mas quando eu digo que a solução pro futebol brasileiro tá no meu Baêa eu não tô de migué! A seleção ontem tava tão inspirada que enfiou (lá ele!) um 7 a 1 no Feirense que é pra Alemanha nenhuma botar defeito. Deve ter sido a tal da camisa especial do dia das mulé. A camisa dos jogadores era cheia das firulas, com o nome das mães deles escrito nas costas. Acho que foi uma jogada esperta do departamento de marketing, que resolveu economizar nos gastos e já deixar pronta a homenagem pro dia das mães. Mas sagaz mesmo foi o juiz, que não comeu régui e não identificou a senhora dele, né? Tô ligado. Mas voltando ao assunto: sempre disse isso: que "mulher dá sorte". Por isso que resolvi levar a patroa pra Fonte dos Milagres comigo. Ela bem que resmungou, fez cara feia, mas bastou o primeiro tempo terminar que ela já tava cheia de amores por Léo Gamalho, Kieza e Maxi Biancucchi (e não é que o cara fez gol de novo?!!!), chamando eles de "trio ternura". Não vou negar que até eu tô puxando o saco desses pernas de pau, mas na hora do baba, sou mais eu. Fui, banda mel!

