Fala, miséra! Estou pirado. Não quero mais falar de futebol! Meu pobre coração não aguenta. No sábado era só alegria. Comi uma água segura, secando o Vitória. Deu certo. O Leão tomou de quatro do Framengo. Uiii... (lá ele). Ontem, meu Bâhea... Olhe, deixe queto, viu?! É melhor. A única alegria que tive no final de semana foi ver meu brother Rubinho Barrichello. Quero só ver agora quem vai chamá-lo de pé de chinelo! Ontem, o 'homi' foi campeão da Stock Car. Aí, pai... quem diz que o cara não vence, não é campeão, hein?! Tá, tudo bem que já faz 23 anos de seu último título, uma tal de Fórmula 3 Inglesa.. Faz tempo, viu?! A Rede Manchete ainda existia, nêgo véi. Eu não perdia um capítulo da novela Pantanal.. E o Xou da Xuxa? Não desgrudava da tevê, espiando as pernocas da lôra, que usava uma sainha bem curtinha. Ô, aqui em casa! Mas faz tanto tempo que Barrichelo foi campeão, que pra ter uma ideia eu tirava onda lá na Ribeira usando meu celular Motorola Microtac 9.800 X. Na época, não tinha Raivafone. Celular Top era o bom e velho tijolão. O bicho era tão pesado, que, até hoje, vivo mancando. Até Barrichello foi campeão, viu Vitória?! Fui, banda mel!

adblock ativo