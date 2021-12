Zélia Duncan é convidada do projeto Mulher com a Palavra

Zélia Duncan é a convidada do projeto Mulher com a Palavra, que acontece dia 30/8, às 20h, no Teatro Castro Alves. O tema do encontro é Trajetórias Artísticas - Papéis e Possibilidades de Escolhas. Fernanda Bezerra, diretora da Maré Produções Culturais e uma das idealizadoras do projeto, convidou Maíra Azevedo, a Tia Má, para mediar o debate.

Arquitetos tornam a decoração mais acessível a todos

Uma turma de arquitetos baianos está reeditando a ação Up Decor, que desde o ano passado dedica o mês de agosto a fazer consultoria para clientes que querem dar um up na casa. O serviço que, segundo eles, é acessível a todos, custa R$ 1,5 mil e consiste em três encontros com o cliente. O primeiro é uma visita ao ambiente onde são elencadas as necessidades de mudança; o segundo é um acompanhamento às lojas e, o terceiro, a montagem do espaço. Dentre os profissionais que aderiram à ação estão Marcus Lima e Luiz Claudio Mota, Marcia Meccia, Dolores Landeiro e Ana Paula Magalhães. Só Tops!

Pirão para todos

A ideia do Sesc de abrir um restaurante no Shopping Salvador para atender os mais de seis mil funcionários que trabalham lá é oportuna. Os comerciários, que recebem tíquete médio de R$ 8, não têm como bancar o custo de comer nos restaurantes locais. A Abrasel é contra porque diz que vai perder esse público. Para a entidade vale aquele velho ditado: "Farinha pouca, meu pirão primeiro".

Homenagem

Artista plástico, crítico e psiquiatra, César Romero vai receber a medalha Thomé de Souza, da Câmara Municipal de Salvador. Aprovada por unanimidade pela casa, a honraria será concedida em solenidade marcada para o dia 18 de agosto, às 18 horas, no plenário Cosme de Farias.

Moda e gastronomia com sotaque

Eliana Pavetto, da Rocca Forneria, atendeu ao convite do casal Carolina e Paulo Galleas e levou as delícias que serve nas unidades da Graça e Pituba para o lançamento da coleção da Cantão, inspirada na Toscana. A loja do Barra ficou lotada.

Abraçaço

Depois de anunciar o patrocínio do Carnaval e Réveillon de Salvador, a Skol quer fortalecer ainda mais sua presença na capital baiana. O primeiro passo para isso foi lançado com os projetos Canto Skol e Bolsa Estúdio, que têm o objetivo de valorizar novas expressões musicais baianas e resgatar espaços tradicionais de cultura da cidade. Em ambas as ações haverá seleção pública para patrocinar trabalhos autorais e contemporâneos de novas bandas.

Anos 80

A lendária banda Blitz vai animar a próxima edição da festa Ploc, que acontece no dia 10 de setembro, a partir das 21h, no Armazém Hall, em Villas do Atlântico.

Axé

O artista André Hora criou o selo comemorativo dos 180 anos do terreiro Casa de Oxumarê. O selo, que tem a marca dos Correios, será lançado dia 19, às 9h30, na Assembleia.

Arte nas nuvens

Depois do sucesso de sua exposição Armadilha das Nuvens, na Acbeu, a fotógrafa Andrea Fiamenghi arma nova mostra na Galeria Cultura, em São Paulo, de 9 a 28/8.

Luxo

O Yatch Clube montou um camarote super vip para sócios e convidados que forem assistir a Aratu Maragojipe Regata 2016, a partir do dia 20/8. Os convites estão à venda.

Honraria

A desembargadora Maria das Graças Boness foi escolhida por seus pares para receber a Comenda Fátima Stern do Mérito Judiciário. A cerimônia será no Sheraton, no dia 19/10. O critério de escolha foi a relevante prestação de serviços à magistratura trabalhista.

Vitaminados

A Vitaminas Sundown, que este ano está completando 25 anos no Brasil, está ampliando a presença no Nordeste. Às sete da matina de hoje, a marca estará promovendo a edição baiana da corrida Track&Field Run Series, que terá largada no Shopping Barra.

Duas linhas

Daniela Castro

é a nova Relações Institucionais do Salvador Shopping

Ivo Gato

assina decor da festa de 7 anos da San Sebastian, dia 27/8

Fred Dantas

anima baile olímpico, dia 10, 18h, na Praça Tereza Batista

