Zeca Pagodinho na Concha Acústica

Zeca Pagodinho será a atração principal do festival Samba Salvador, que acontece no dia 6 de agosto, às 19h, na Concha Acústica. O cantor promete duas horas de show e um passeio musical pelos seus grandes sucessos celebrando 30 anos de carreira.

A Cor do Som

Por falar na Concha Acústica, é lá que A Cor do Som se apresentará com sua formação original no dia 6 de setembro. O grupo, que fez grande sucesso nos anos 1980, resolveu se reunir de volta para uma turnê pelo Brasil que começou esta semana em São Paulo. Armandinho, Mu, Ari, Dadi e Gustavo voltam em plena forma.

Bloco Os Mascarados terá novo conceito em 2017

As empreendedoras culturais Jaqueline Azevedo, Selma Calabrich e Paula Rezende encomendaram ao multifacetado Elísio Lopes Jr. um projeto de reconceituação do bloco Os Mascarados. A ideia é, dentre outras coisas, celebrar as festas populares realizando quatro delas no verão que vem.

Primeiro comércio do projeto Nova Rua Chile será aberto no dia 30

O primeiro empreendimento do projeto Nova Rua Chile, que inclui o Fera Palace Hotel e mais de 100 outros negócios, será inaugurado no próximo dia 30, às 19h, no antigo imóvel que abrigou a Casa Moreira, na Ladeira da Praça. Será a primeira loja da rede de cafeterias Deltaexpresso, marca líder de mercado e referência mundial no segmento de coffee store. À frente do negócio estão os empresários Alessandra e Paulo Moreira, que elegeram o Centro Histórico de Salvador para instalar a primeira unidade que será comandada pelo também sócio André Moreira. A loja segue o conceito coffee convenience store, que une quatro espaços dedicados ao café em um só lugar. Além de coffee shop e loja de conveniência, também oferecerá máquinas e acessórios destinados ao preparo e consumo de café.

Concorrência

A Câmara dos Deputados aprovou esta semana a permissão para que qualquer empresa estrangeira possa assumir até 100% do controle de companhias aéreas brasileiras. A notícia agradou ao trade turístico e, claro, aos brasileiros que sonham com a possibilidade de viajar pagando mais barato. Tomara que a coisa dê certo, porque, em se tratando de Brasil, é bom ter cautela antes de comemorar.

Superbonita

Maíra Azevedo, ou melhor, a Tia Má, embarca no próximo dia 30 para o Rio de Janeiro. Colaboradora fixa do programa global Encontro com Fátima Bernardes, a jornalista vai gravar participação no Superbonita, do canal GNT.

Sucesso

Fernanda Lebram está comemorando como ninguém a pontuação dada pelo site Booking.com ao recém-criado hotel de sua família, o Salvador Express Praia Hotel, em Amaralina. Em menos de um ano, o espaço, que teve projeto de decoração assinado por Lena Lebram, ficou entre os trinta melhores hotéis de Salvador.

Arte & moda

GRAZIELA BANDEIRA ajusta os últimos detalhes para abertura da Escola Baiana de Arte e Moda, a Ebam, um projeto pioneiro que trará para Salvador um novo conceito de educação com cursos livres de arte, moda e gastronomia. O coquetel exclusivo para convidados será no dia 5 de julho, na charmosa casa do Rio Vermelho.

Letras

Professor Emérito da Ufba e ex-diretor do Grupo A TARDE, Edivaldo M. Boaventura vai lançar mais um livro. Desta vez, a obra, intitulada Viagens a Caminho do Saber, sairá pela Quarteto Editora e terá noite de autógrafos nesta terça-feira (28), às 18h, na Reitoria da Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Curtas

Do serviço impecável à comida irretocável, o restaurante A Casa Vidal, na Rua Afonso Celso, na Barra, é, sem medo de errar, um dos melhores da cidade. Isso graças à dedicação de seu chef e proprietário Juan Vidal, que não abre mão de preparar, um por um, os pratos comandados. Ao lado da mulher e sócia, Viviane Vidal, formam o casal da gastronomia.

Desde quando ainda era chamado de Iguatemi, o Shopping da Bahia já vinha ostentando uma fachada muito aquém do maior e mais antigo centro de compras da cidade. Cresceu e esqueceu de cuidar da aparência. Sua estampa, que deveria ser seu cartão de visitas, virou uma grande placa de outdoor para show.

Escritor ganhou, mas não levou

O feirense radicado no Rio de Janeiro Luís Pimentel foi o grande ganhador na categoria poesia da Off Flip 2016. Ganhou, mas não levou. Um dos poemas já havia sido publicado anteriormente, o que levou a organização a desclassificá-lo. Ele, que tem mais de 50 livros publicados, esqueceu-se deste fato. Em maio, ele lançou em Salvador a obra Cena de Cinema - Conto em Gotas.

adblock ativo