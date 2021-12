Zebrinha é contratado pela TV Globo para criar coreografias

O baiano zebrinha está criando as coreografias para a série Mister Brau, que estreia em setembro na Globo. Em formato de comédia musical, a atração será protagonizada por Thaís Araújo e Lázaro Ramos. O trabalho de Zebrinha começou no começo do mês com as audições para escolher as seis bailarinas que acompanharão o cantor interpretado por Lázaro. "Selecionei seis de um total de 50 concorrentes", conta o coreógrafo. Além de criar e ensaiar com as bailarinas, o baiano terá que acompanhar as gravações ao lado do diretor de fotografia para orientá-lo a captar os melhores takes. "Não é simples fotografar dança, por isso trabalharemos lado a lado".

Balé Folclórico leva Bahia para o sul

Recém-chegado de uma turnê de sucesso nos Estados Unidos, Vavá Botelho e seu Balé Folclórico da Bahia iniciam hoje uma temporada pelo sul do Brasil com o espetáculo Herança Sagrada - A Corte de Oxalá. A estreia é logo mais à noite, em Porto Alegre. De lá, a companhia segue para apresentações em Novo Hamburgo e Curitiba. Na volta, o grupo sobe ao palco do TCA, no dia 4/9, às 21h.

Ganhou e não levou

Amigos baianos do humorista Juca Chaves têm feito uma campanha nas redes sociais, com o aval do artista, para que a Câmara de Vereadores conceda-lhe o título de Cidadão Soteropolitano. Curioso é que nos registros da casa consta que a honraria, proposta pelo então vereador Silvoney Sales, foi concedida em 1989 e que Juca nunca teria ido buscá-la.

Só para mulheres

A socialite carioca Lilibeth Monteiro de Carvalho, ex- mulher de Fernando Collor de Mello, veio comemorar seus 58 anos com a amiga Flora Gil, que está na cidade produzindo o programa Globo de Ouro, do canal Viva. As comemorações começaram na quinta, no Soho. Lá estiveram, além de Flora, Lucinha Araújo (mãe de Cazuza) e Keka Almeida. Uma farra!

Perfumaria

A rede de perfumaria Chlorophylla quer abrir 200 novas franquias no Nordeste até 2020. Destas, 40 serão na Bahia, que ganhará ainda um centro de distribuição no final do ano. Terça-feira, o diretor de marketing da rede, João Lucena, receberá jornalistas no Barbacoa para anunciar investimentos e muitas novidades.

Jazz & Fondue

Marcos Pedreira e Rosana Lins estão promovendo, toda sexta-feira, às 19h, uma sessão de jazz no La Mássima da Garibaldi. No cardápio, incluíram um fondue de queijo que tem feito enorme sucesso entre os habitués. O evento dura até o final de setembro, mas é bom fazer reserva porque a charmosíssima casa é pequena e está superbem cotada.

De malas prontas

Após 20 anos editando o jornal Bahia Negócios, Geraldo Vilalva resolveu fechar a publicação e se dedicar ao turismo. O jornalista, que atuou na Bahia por 52 anos, está aguardando a chegada do seu green card para ir morar em San Diego, nos Estados Unidos. "De lá, quero viajar muito com Berenice, minha esposa, enquanto ainda podemos carregar a mala".

Aplausos I

Licia Fabio sabe construir um mailling de convidados. Especialmente para evento corporativo. Ao lado das parceiras Sylvia Gladys e Helaine Schindler, a promoter reuniu na festa de lançamento da série Narcos, da Netflix, quinta-feira, no Amado, quem precisava estar lá. Artistas, empresários, socialites, políticos e outros tantos formadores de opinião.

Aplausos II

Ainda sobre a festa da Netflix, antes da exibição do primeiro capítulo de Narcos, que estreia no dia 28/8, Wagner Moura, falou emocionado para os convidados: "Tudo o que faço eu penso nos meus amigos da Bahia. Será que eles vão gostar? Morro de medo de não gostarem. Gosto de lançar antes aqui, mas receio que não curtam". Foi aplaudidíssimo!

