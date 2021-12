Tropicália é tema do camarote Licia Fabio no Carnaval 2017

Nem bem se aproxima o Réveillon e a promoter Licia Fabio já está trabalhando a mil por hora para viabilizar o camarote para o Carnaval 2017. Pela segunda vez, o espaço funcionará no térreo do Hotel Monte Pascoal, na Avenida Oceânica, na Barra. Nesta edição, Licia Fabio escolheu o movimento Tropicália como tema. "Não só no aspecto musical liderado por nomes como Caetano Veloso, Gilberto Gil, Torquato Neto e Tom Zé. A ideia é ampliar as referências para as muitas linguagens que caminharam na esteira deste movimento tão significativo para a cultura brasileira", conta Licia, que pensa trazer outras surpresas para o seu disputado espaço.

Doce revival no Café-Teatro Rubi

A dupla gaúcha Kleiton & Kledir atendeu ao convite de Eliana Pedroso e vai cantar no Café-Teatro Rubi, no Sheraton da Bahia, nos dias 2 e 3 de setembro, às 20h30. Os dois apresentarão versões intimistas de seus grandes sucessos, com violões e violino.

Obra em progresso

Um dos roteiristas de maior ascensão da atualidade, Elísio Lopes Jr. está trabalhando a todo vapor para a minissérie que será estrelada pelo ator Luiz Miranda, inspirada na sua peça 7 Conto, que há mais de 10 anos roda o país com absoluto sucesso.

Idas...

O bar Kaos, no Rio Vermelho, pilotado por Dudu Barros, fechou as portas. O motivo foi uma enxurrada de reclamações da vizinhança, inconformada com as baladas barulhentas que costumavam se estender pela rua. O promoter não aguentou a pressão.

...e vindas

Mas Dudu Barros não desisitiu do espaço. Vai mudar o conceito e apostar num estilo mais light. Ele promete reabrir o espaço em outubro, com o nome de Kaos Burger & Music, com novo projeto arquitetônico, e cardápio inteiramente assinado por Alessandra Hattori.

Auta Rosa celebra a vida com grupo superíntimo no Hotel Pestana Convento do Carmo

Avesso a badalações, o casal Grace e Victor Gradin foi abraçar Auta Rosa (viúva de Calasans Neto), que festejou aniversário com amigos superíntimos, quarta-feira, no Pestana Convento do Carmo. A escolha do local foi de Claudia Dias, que veio do Rio exclusivamente para prestigiar a amiga. Após o jantar, Auta, Janete Freitas e toda a turma seguiu para abraçar Vavá Botelho, que lançava ali o livro do Balé Folclórico da Bahia.

Italianos criam sorveteria premium

Os irmãos italianos Francesco, Pietro e Alessandro Nani, do Grupo Nani, que atua no ramo da construção civil há oito anos, resolveram diversificar os negócios. O trio acabou de inaugurar uma sorveteria premium, a Gelateria Pallina, em Villas.

Cine Glauber Rocha ganha restaurante em outubro

O térreo e o mezanino do Espaço Itaú de Cinema - Glauber Rocha, na Praça Castro Alves, vai ganhar um restaurante de cozinha sotaque italiano. O empreendimento, previsto para ser aberto na segunda quinzena de outubro, é uma iniciativa dos sócios Sandra Adorno e José Teixeira, que há alguns anos comandam o concorrido Lanches Arte, na Rua da Ajuda. O espaço, que está sendo projetado pelo AD 2 Arquitetura e Design, terá decoração contemporânea com leve sotaque baiano. O cardápio, que está sendo elaborado pelo chef Cleberson, que ganhou fama com suas criações italianas no espaço dos empreendedores, funcionará com serviços de buffet e a la carte.

Alain Ducasse é fiel ao cacau da Bahia

Um dos mais celebrados chefs de cozinha do mundo, o francês Alain Ducasse passou dois dias na fazenda do cacauicultor João Tavares, no sul da Bahia. Ducasse, que há quatro anos só utiliza o cacau de origem cultivado por Tavares nos seus chocolates, veio conhecer a produção. "Ele é uma pessoa generosa e demonstrou interesse em conhecer as novas variedades de cacau que produzimos aqui", disse Tavares.

Artistas festejam obra de Baden Powell

Grandes intérpretes da música de Baden Powell aportam na Caixa Cultural Salvador, entre os dias 14 e 16 de setembro, às 20h, a convite do seu filho e herdeiro musical, o violonista Marcel Powell. Hamilton de Holanda (14.09), Gilson Peranzetta e Ithamara Koorax (15.09) e Victor Biglionne (16.09) acompanham Marcel nas apresentações, que percorrem a trajetória musical do grande mestre. Ingressos custarão R$ 10 e R$ 5 (meia).

Retrocesso

Duas grandes exposições que estavam sendo negociadas pelo ex-diretor do Museu de Arte Moderna (MAM-BA), Zivé Giúdice, não mais acontecerão. Com a saída do artista plástico do comando do museu, perdemos a chance de receber as obras do brasileiro Di Cavalcanti e do colombiano Botero, previstas para o próximo ano. Pode?

Duas linhas

A ação Up Decor que reúne 20 arquitetos, foi estendida até 30/9

Gato Grupo da Bahia vai reunir 120 raças, dias 3 e 4/9. Sol Vitória Marina, 10h

Faculdade Baiana de Direito celebra 10 anos, amanhã, com Fórum de Teses, no Unique

