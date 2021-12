Tereza Paim assume a cozinha do Hotel Convento do Carmo

O Hotel Pestana Convento do Carmo terceirizou toda a operação de alimentos e bebidas (A e B). A partir do dia 1º de maio, a cozinha e o bar - incluindo os serviços de café da manhã e room service, serão produzidos pela chef Tereza Paim, da Casa de Tereza, que desembarca no Centro Histórico com as panelas carregadas de baianidade. Além da operação do hotel, Paim comandará ainda o Conventual que passará a chamar Restaurante do Convento e terá cardápio ancorado na cozinha brasileira, com destaque para a culinária baiana. "Como o lugar é turístico, estamos elaborando um menu que represente o Brasil, com o pirarucu da Amazônia, a picanha do Sul, o tutu de Minas etc", conta. O restaurante e o bar serão abertos ao público e, durante a semana, terá cardápio executivo com preço fixo na faixa de R$ 58 para as pessoas que trabalham na região. A terceirização da área de A e B na hotelaria vem se tornando uma tendência no mundo todo. A rede Pestana do Brasil, elegeu a unidade baiana para montar o seu projeto piloto.

Garantido

Cinco projetos culturais baianos foram aprovados no Edital da Oi Futuro esta semana. Destes, pelo menos dois deles, são muito populares e muito queridos pelo público baiano: o Música no Parque (que acontece aos domingos do Parque da Cidade), e a Feira Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que este ano chega a sua sexta edição.

Repaginada

Paulo Vaz quer comemorar os 22 anos do Cafelier, no Carmo, no próximo dia 14, em grande estilo. Para isso, entregou o espaço à artista plástica e decoradora Márcia Abreu para dar uma repaginada. Dentre as novidades, o café ganhará um belo mobiliário de um armazém do inicio do século. Bem no estilo chique que o arquiteto e empresário gosta.

Prejuízo

O complexo hoteleiro Sauípe, controlado pelo fundo de pensão dos empregados do Banco do Brasil, a Previ, continua amargando prejuízos. Em 2015 o baque foi de R$ 23,265 milhões, o que corresponde a uma perda 2,9% maior que a registrada em 2014. Quem tem andado por lá tem reclamado muito do serviço.

Reconhecimento

O trio de empresários Leonardo Barros, Luis Chamadoiro e Sergio Faria, do Grupo TPC, marcou mais um gol de placa. Sua empresa de logística faturou, pela terceira vez consecutiva, o Prêmio Natura QLICAR na categoria Melhor Operador Logístico de 2015. A empresa, que tem DNA baiano e sedes na Bahia e São Paulo, está em festa.

Pop up store

Cerca de 40 expositores dos segmentos de moda, decoração, gastronomia e artesanato atenderam ao convite da empresária Fernanda Lebram para a 5ª edição do News by Nanda Lebram que acontece nos próximos dias 14 e 15, das 12h às 22h, no Hotel Salvador Express, em Amaralina. Nesta edição, ela trará como novidade um festival de cachaça que contará com a participação de nove alambiques brasileiros. Para quem gosta de uma branquinha da boa, bom ir preparado porque haverá degustação.

