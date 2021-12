Teatro na Paralela abrirá em setembro

A Avenida Paralela vai ganhar um teatro. O espaço, com 200 lugares, será aberto no próximo mês, sob a direção de Andréa Elia. O Teatro Villa, erguido no Villa Campus de Educação, foi projetado pelo arquiteto André Sá e quer entrar em cena com pompa e circunstância. Ou seja, com uma grande atração. Vamos aguardar.

Vitorino Campos transfere fábrica para o Rio

A Bahia ficou pequena para Vitorino Campos. O estilista, que vivia na ponte-aérea, desmontou a unidade de produção de sua marca no Rio Vermelho e a transportou para o bairro do Rio Comprido, na capital carioca. "A decisão foi empresarial", diz. A operação da Vitorino Campos será feita junto com a da Animale, marca da qual se tornou diretor criativo há dois anos. "A junção é para resolver questões práticas, não é uma união das marcas", explica. Já a área comercial de sua grife se concentrará em São Paulo e continuará sendo comandada por sua sócia, Natália Troccoli. A mudança, diz ele, é para ficar mais perto do mercado e também dos fornecedores.

Cheiro de Juliana

A atriz Juliana Paes está convidando um grupo de jornalistas para participar do lançamento em terras baianas do seu perfume Juliana Paes Precious, na próxima quinta-feira, 13, no Tivoli Ecoresort na Praia do Forte. O encontro está marcado para as 17h.

Delivery

Gabriel Lobo e Edinho Engel criaram um serviço delivery para atender à clientela do Amadinho, no Mercado Rio Vermelho. Quem tem água na boca só de pensar nas criações da dupla de chefs, e não quer ir até lá, agora é só pedir que o prato se materializa em sua casa.

Pimpolhos

De férias da Metrópole, Dina Rachid já está com as malas prontas para ir rever os filhos. A primeira parada é Buenos Aires, onde matará a saudade do filho Felipe e das netas Eduarda e Patricia. Depois segue para Áustria, para visitar o caçula Caio, que estuda lá.

Lista VIP para encontro com o sommelier Marcelo Beato, do Fasano SP

É a RP Marcella Brandalize, da Morya, quem está elaborando a lista super exclusiva dos convidados da degustação de vinhos com famoso sommelier Manuel Beato, do Fasano São Paulo. O evento, promovido pela Moura Dubeux, acontece no próximo dia 25, no apartamento decorado do novo empreendimento da construtora, a Mansão Bahiano de Tênis, na Graça

Maria de Medeiros vem a Salvador

A premiada atriz portuguesa Maria de Medeiros vai encenar a peça Aos Nossos Filhos, nos dias 21 a 23 e 28 a 30 de agosto, na Caixa Cultural. Esta é a primeira vez que a atriz de filmes como Henry e June e Pulp Fiction apresenta-se na Bahia

Five Sport Bar terá filial na Graça

Com o sucesso conquistado em Villas, Fernando Preto decidiu abrir a primeira filial do Five Sport Bar. O espaço, previsto para inaugurar em novembro, vai funcionar na extinta pizzaria Deli & Cia, na Avenida Euclides da Cunha, e terá capacidade para receber 200 pessoas. O projeto é da dupla Adriane Lins e Juliana Patury.

Carregador

Os restaurantes Coco Bambu, DAS, Café Forte, Soho, Lafayete, Acqua Café e Boi Preto firmaram parceria com a startup Carrega e passaram a oferecer carregadores para tablets e celulares a seus clientes. O serviço, oferecido gratuitamente, está agradando.

Expansão

O ator Luís Fernando Guimarães vendeu 30% de suas ações no hostel F Design, no Rio Vermelho, a um grupo hoteleiro que planeja abrir duas outras unidades da marca. Uma no Rio e outra em São Paulo. O sócio Adriano Medeiros acompanhará a nova gestão.

Duas linhas

Bahia Marina

O movimento dos restaurantes por lá anda bem devagar

Larissa Bicalho

Abriu o Café da Pati Piva, quinta, na LB Home, na Barra

Licia Fabio

Foi homenageada, quinta, no Dia do Nordestino, em SP

Desabrigados

Quem precisa recorrer ao transporte público para se movimentar pela capital baiana começa a penar ainda nos pontos de parada dos coletivos. Dos cerca de 3.100 pontos de ônibus espalhados pela cidade, apenas 688 têm cobertura e assento. Curioso é que nem mesmo estes protegem os passageiros. Nem do sol nem das chuvas.

