Sidney Quintela vai lançar empreendimento em Lisboa

Depois de projetar diversos empreendimentos imobiliários para construtoras portuguesas, Sidney Quintela decidiu trabalhar em benefício próprio. O arquiteto comprou um prédio histórico na Avenida da Liberdade, em Lisboa, e está construindo um residencial de altíssimo luxo com apenas sete vivendas (apartamentos) que será lançado em junho do próximo ano. Os apartamentos, de 100 a 200 m2 custam em torno de 500 mil euros e tem previsão de entrega para junho de 2016.

O empreendimento, que fica num imóvel do século 19, tombado pelo patrimônio português, conta com outros três sócios brasileiros que preferem ter seus nomes preservados. "São investidores", diz o arquiteto. Sidney, que tem vários trabalhos no Além Mar, diz que não pretende viver lá: "Estava querendo investir e surgiu essa oportunidade na Europa".

Politicarte

Um grupo de artistas plásticos e grafiteiros se uniu para devolver à cidade os muros que foram desrespeitosamente pichados por políticos durante a última campanha eleitoral. A turma, que inclui nomes como Gaio Matos, Ricardo Franco e o grafiteiro Júlio Costa resgataram, inclusive, placas de propaganda política e fizeram arte sobre elas para expor pela cidade. As mostras que já aconteceram em diversos bairros da cidade (ontem foi na Praça Municipal) estão sendo registradas por cinegrafistas e devem render um documentário alertando sobre a falta de sensibilidade da classe política com as artes. Belíssima ação que merece ser ampliada, copiada e divulgada.

Cadelinha rouba a cena em festa VIP

O anfitrião foi Carlinhos Rodeiro, mas quem roubou a cena na inauguração da Villa CR , na quarta, foi Jussara Amorim, que passeou pela Bahia Marina com sua cadelinha Chihuahua, de quatro meses. Lucinha Cochrane, que veio do Rio para a festa, curtiu a cena.

Troca-troca na cozinha

As panelas mais estreladas da cidade entraram em ebulição depois que Fabrício Lemos trocou o Al Mare pelo Amado. Vinícius Pena (ex-Alfredo di Roma) deixa a cozinha do DAS para ocupar o lugar de Lemos, no Al Mare. Seu lugar no DAS deve ser ocupado por Lucius Gaudenzi, que deixou o 496 Grill.

Nova gestão

Por falar no 496 Grill & Bar, houve mudanças no seu quadro societário. Isabel Lerner (Caminho de Casa) vendeu suas cotas para os sócios Eugênia e Ticiano Leoni. "Dois gestores é que irão tocar o negócio", diz Leoni.

Esperando Godot

Enquanto não abre sua primeira unidade na Bahia, a Nespresso vai provocando o apetite dos baianos que apreciam os seus cafés porcionados, com espaços de degustação. De hoje até o dia 23 deste mês, a marca estará com um destes no Salvador Shopping, onde será possível degustar os 22 Grands Crus da linha permanente da marca.

Ogro na feira

A Feira - B.I.G Chefs R.U.A. volta ao Farol da Barra de amanhã a segunda. Os chefs Jimmy Mc Mannis (O Ogro dos programas Mais Você e Ogrostonomia) e Allan Sales já confirmaram presença e prometem criar sanduíches saborosos para a galera.

Meninos Rei

Um desfile na próxima quinta-feira (11), às 18h, durante o Sarau de Lena, no Hotel Sotero, marca o lançamento da grife Meninos Rei, dos irmãos Júnior e Céu Rocha. As cantoras Claudia Cunha e Margareth Menezes já prometeram pocket shows.

Prestígio

O cirurgião plástico Humberto Campos vai ocupar a cadeira nº 30 da Academia de Medicina da Bahia, que pertenceu a Ruy Machado. A cerimônia de posse será quinta (11), às 20h, no Auditório do Campus da Escola Bahiana de Medicina, no Cabula.

Sucesso

Edinho Engel e Licia Fabio acertaram na escolha da Ceasinha como palco do Nordeste Gourmet, que encerrou na quinta com caruru de Santa Bárbara. Na quarta, a praça de alimentação ficou pequena para tanta gente que foi à aula-show de Bela Gil, que lançou seu livro ali. Em quase duas horas, a filha de Gil vendeu 600 exemplares.

Bingo!

A Arandas Marketing Boutique faturou cinco prêmios no Festival Ibero Americano de Promociones & Eventos, em Buenos Aires. Só pelo lançamento do perfume #urbano da Natura recebeu 3 prêmios: 1 ouro para melhor tecnologia em evento, 1 ouro para comunicações integradas de marketing e 1 prata em lançamento de produto.

Duas linhas

Don Sushi Lounge: Terá after, pós Cortejo Afro, toda segunda, até às 4 da manhã

Branduardi: A marca italiana abre loja dia 16, 10h, na R. Amazonas, Pituba

Vitório Júnior: Está preparando um novo livro sobre o arquiteto André Sá

