Shopping baiano vai ganhar teatro para 1,1 mil em 2016

O Shopping da Bahia está prestes a ganhar um teatro com capacidade para 1,1 mil espectadores. O projeto, do produtor cultural Fred Soares, já está em análise na direção do grupo Aliansce, em São Paulo. A expectativa é que até o próximo dia 20 o martelo seja batido.

A ideia do produtor é que as obras comecem ainda este ano, já que o financiamento para a obra, segundo ele, já está aprovado. Via assessoria, a direção do shopping confirmou que o projeto está em análise de viabilidade, mas só se pronunciará após o parecer final. Fred diz que o teatro sai de qualquer jeito. "Se não no Shopping da Bahia, que foi o escolhido, será em outro shopping". Dois outros, diz ele, já demonstraram interesse.

Pelas lentes de um camaleão

Os registros de viagens do empresário Joaquim Nery, feitos em mais de 60 países, e que geraram o blog umpouquinhodecadalugar.com, se transformaram num livro homônimo que o homem forte do bloco Camaleão lança, com direito a exposição, no dia 3/12, às 18h, na Alameda das Grifes do Shopping da Bahia.

La Taperia festeja três anos com festa regada a paella

José Mórchon e Juli Holler abrem neste domingo, 15, a partir das 14h, o La Taperia, no Rio Vermelho, para celebrar os três anos de sucesso da casa espanhola mais aplaudida da cidade. O casal vai brindar os clientes com uma festa regada a pinchos (canapés especiais) e uma paella feitos, claro, pelo chef. Para quem só o conhece pelo trato com as panelas, vai se surpreender com mais um talento do espanhol. Ele vai dividir as carrapetas com os DJs Mura Secretinho e promete colocar todo mundo pra dançar. Quem já o viu na função, garante que ele manda bem. A bebida é por conta de cada um.

Despedida

Começa quinta e vai até domingo, o Hell & Heaven, maior festival de música eletrônica do Norte/Nordeste, no resort Vila Galé, em Guarajuba. Nesta sétima edição, o line up traz Djs como Dani Toro e Rapha Madrid (Espanha), Saeed Ali (Holanda) e Grind (EUA). Este ano, o evento se despede da Bahia e vai para Cumbuco, no Ceará, prometendo voltar em 2017.

Autógrafos

Candido Sá autografa o livro Os Bancos no Banco dos Réus - Uma análise do spread na composição dos dados bancários, dia 25/11, às 18h, na Cultura do Salvador Shopping.

Noite de homenagens na Vitória

O historiador Chico Sena e a decana da decoração na Bahia, Sizininha Simões, foram homenageados pelo NDB, na noite de quarta-feira, na Mansão Cunha Guedes, no Corredor da Vitória

Publicitários abrem storestudio no Itaigara

Sócios na premiada agência Arandas Marketing Boutique, o fotógrafo Christian Baes e as publicitárias Érica e Sheila Arandas, abrem no próximo dia 21, no Shopping Paseo, o storestudio, um projeto inovador que integra loja de cosméticos, estúdio fotográfico e lounge café. A ideia é comercializar cosméticos - nacionais e importados - além de oferecer serviços profissionais de books e gastronomia.

Festival de alta Gastronomia em Itacaré

De 3 a 13 de dezembro, Itacaré recebe a 2ª edição do Festival Gastronômico Sabores de Itacaré, que terá o cacau como tema. Este ano, 30 restaurantes participam do evento que tem a curadoria da chef Rosa Gonçalves, formada em cozinha brasileira e internacional pelo Senac. A realização é da prefeitura local em parceria com a Abrasel.

Arquitetura do bem em Alto de Coutos

Os arquitetos Marcelo Rocha e Rodrigo Rodrigues criaram e doaram o projeto da nova sede da creche Lar Mãe Nildete, no Alto de Coutos, no subúrbio de Salvador. A caótica situação da casa comoveu a dupla que criou um projeto de baixo custo para abrigar as 60 crianças que são assistidas na creche. Parte da obra será custeada por um fundo gerido pela comissão que cuida do espaço. Mas novas doações são bem vindas.

Duas linhas

Beterraba By Home

inaugura na quarta-feira (18), das 10h às 19h, na Pituba

Victor Dzenk

coleção do estilista será lançada na Domizia, terça, 19h

Julio Cesar Habib

promove bazar, sexta, às 18h, na sua maison, no Barbalho

Com a queda no movimento, os shopping estão flexibilizando a cobrança de estacionamento. O que dizem :

"Foi uma decisão oportuna e racional dos shoppings. Estamos no meio de uma crise econômica e qualquer ação para minimizar essas despesas para o consumidor são muito bem vindas. Lojistas e clientes ficarão satisfeitos e isso refletirá nas vendas"

"Sabia que o movimento nos shoppings cairia. Tenho visto que estes estão mais preocupados em incentivar o uso do estacionamento do que com o cliente e lojista. Uma boa solução seria bonificar quem consome com a isenção da taxa"

"Fui a primeira a arcar com a taxa para os clientes que consumiam até R$ 150 na Limits. Queria fidelizar porque essa questão na Bahia é cultural e não queria ficar no prejuízo. A queda nas vendas foi de 25%. Agora, eles ouviram os lojistas"

Justiça

O casamento do juiz baiano Mário Soares Caymmi Gomes com o médico Alexandre de Moura Lima, ontem, no Hotel Deville, em Itapuã, marcou o judiciário e a causa LGBT na Bahia. Foi a primeira vez que um magistrado local assumiu publicamente sua relação homoafetiva. Um ato político, de coragem e amor que, sem dúvida, fortalecerá a causa dos direitos humanos no nosso estado.

