Saulo Fernandes vai comandar baile de Carnaval no dia 23 de fevereiro

A quinta-feira de Carnaval vai ganhar um baile. O cantor Saulo Fernandes vai comandar a primeira edição do Saulo, Som e Carnaval, no Porto Terravista, o mesmo local onde tem acontecido o projeto Saulo, Som e Sol, projeto de verão que o artista vem realizando, todo domingo, com lotação esgotada. O espaço, que fica no Terminal Marítimo de Salvador, no Terminal da França, tem vista privilegiada para a Baía de Todos-os-santos. O baile, segundo o artista, terá quatro horas de duração e tem a proposta de levar para o espaço o clima da avenida. Convidados deverão dividir o palco com o artista baiano.

Causa nobre

Nem o lançamento do livro Então, Maria Bethânia, da amiga Bia Lessa, terça-feira, no Museu de Arte Moderna do Rio, tirou Bethânia do seu descanso anual na sua terra. A artista divide seus dias entre as casas de Cabuçu, Salvador e Santo Amaro. Bia já marcou outro lançamento, para fevereiro, com a presença da cantora.

Na sequência

A atriz Laila Garin, que acabou de se despedir de sua personagem – que também se chamava Laila, na novela global Rock Story – conquistou, pela segunda vez, o Prêmio Cesgranrio de Teatro, no Rio de Janeiro. Ambas as premiações foram na categoria Atriz em Musical. O primeiro (2015) foi por Elis – o Musical. Agora, por Gota d’Água [a Seco] que já foi apresentado no TCA.

Beira-mar

Tudo pronto para a festa de Iemanjá no Yacht Clube da Bahia. O comodoro Marcelo Sacramento e sua diretoria irão receber sócios e convidados na Feijoada Yacht 2017, em louvor à rainha das águas, no dia 2 de fevereiro . A Banda Negra Cor abre a festa, que começa às 12h no salão de eventos e fecha com um show, às 18h30, do axezeiro Durval Lelys no espaço Rosa dos Ventos.

Schin Aê Schin Aê

Literatura

Radicada em São Paulo há 20 anos, a baiana Josélia Aguiar, que está escrevendo a biografia de Jorge Amado, vai lançar, no próximo dia 7 de fevereiro, na Livraria da Travessa, no Rio, um volume da coleção Ensaios Brasileiros Contemporâneos. Ela divide a organização da obra com Francisco Bosco e Eduardo Socha.

Vermelho carmim

O estilista Julio César Habib vai abrir seu casarão no Santo António Além do Carmo para celebrar seu aniversário. O evento está marcado para o dia 12 de fevereiro, a partir das 13 horas. Sempre criterioso com tudo o que faz, Habib estabeleceu que todos os convidados vistam, obrigatoriamente, vermelho e branco.

Régua e compasso

Mário Mendonça será homenageado com o Prêmio Arquiteto Diógenes Rebouças, promovido pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil - Bahia (IAB), no dia 3 de fevereiro, às 19h, no Teatro Castro Alves. A premiação tem como objetivo valorizar a produção intelectual e profissional de arquitetos e urbanistas atuantes na Bahia.

Mendonça será homenageado no dia 3 de fevereiro (Foto: Arquivo pessoal)

