Sandra de Sá, Negra Li e Mart'nália no Festival de Lençóis

O Festival de Lençóis, que este ano acontece entre os dias 13 e 15 de outubro, vai reunir no palco principal quatro cantoras: Sandra de Sá, que vai comandar o Baile do Bem na noite de sábado com Sérgio Loroza e Negra Li; Ju Moraes e Mart´nália.

O evento, produzido pelo empresário Marcos Pedreira, do Hotel Portal de Lençóis, e pela produtora Paula Resende, da Pau Viola Produções Artísticas, terá ainda a participação solo do vocalista da banda BaianaSystem, Russo Passapusso. Na quinta, haverá o lançamento do livro Unidades de Conservação da Bahia e o lançamento da campanha Bahia Sem Fogo.

O jornalista Roberto Pires criou um blog de gastronomia. Comendo e Bebendo por aí já está no ar

Amigos no escurinho do cinema

Amigos de longa data, Ticiano Santana (Ellus) foi levar seu abraço a Samantha Schmutz, que esteve esta semana em Salvador para a pré-estreia do filme Tô Ryca, no UCI Orient

Casa de vinho, cerveja e destilados

Elivam Assunção se uniu aos empresários Michel Cohen e Guiga Sampaio e criaram a Chez Cohen, loja especializada em vinhos que inaugura dia 14, às 19h, no Salvador Shopping

Ricos & famosos

Nomes conhecidos do colunismo social paulistano é o que não vai faltar na festa Brazilian Weekend, que acontece no próximo final de semana, no Tivoli Eco Resort, na Praia do Forte. A balada, que reúne DJs estrelados e tem a assinatura do empresário Álvaro Garnero, dono do Café de La Musique, promete 30 horas de música entre 16 e 18 de setembro.

Adeus, Sauípe

O Sauípe Fest, que há 16 anos é realizado no Complexo Costa do Sauípe, não acontecerá este ano. De acordo com a produção do evento, o motivo do cancelamento foi uma decisão da direção do complexo de não receber o evento. Pegos de surpresa, os organizadores prometem nova edição em 2017. Em outro lugar, claro.

Encanteria

As redes sociais do escritor português Valter Hugo Mãe, que esteve esta semana em Salvador a convite da Braskem para palestra no Teatro Castro Alves, não deixam dúvida das boas impressões que o autor de O Filho de Mil Homens teve com a cidade. São fotos e mais fotos em pontos turísticos com declarações de encantamento com a cidade.

Desprezo

Sexta-feira, 9, completou dois anos que o Hospital Espanhol, na Barra, fechou as portas. Ao longo desse tempo, nada foi feito para devolvê-lo à comunidade. Resultado de má gestão, a centenária instituição padece de abandono. Equipamentos caros, e de última geração, estão se deteriorando. Triste constatar que a cidade, que padece da falta de leitos hospitalares, perdeu quase 300 e, pelo visto, não mais os recuperará.

