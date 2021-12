San Sebastian bota o bloco na rua

O selo Blow Out, lançado na festa de aniversário de sete anos da San Sebastian, em agosto último, vai virar bloco de Carnaval. A ideia é do sócio do clube, André Gagliano, em parceria com a cantora Claudia Leitte, que puxará os foliões na sexta-feira de Carnaval, no circuito Barra-Ondina. Segundo o empresário, o primeiro lote esgotou oito horas após o lançamento. O público gay aderiu rapidinho.

Tatti Moreno relança seu livro no Amado

Depois do lançamento na sede da Odebrecht exclusivo para convidados dos patrocinadores, o escultor Tatti Moreno , agora faz um lançamento aberto ao público, do livro A Arte de Tatti Moreno, no próximo dia 19, às 19h, no restaurante Amado. Desta vez, o artista promete sessão de autógrafos e, garante, terá mais tempo para confraternizar com os amigos do jeitinho que ele gosta. Com muita festa.

Festival impulsiona hotelaria de Lençóis

O Festival de Lençóis, na Chapada Diamantina, que acontece de 13 a 15 de outubro, está fazendo a festa dos hoteleiros locais. A taxa de ocupação está em torno de 95%, segundo revelou Pedro Kroger, da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis na Bahia (ABIH-Bahia). Feliz mesmo está o hoteleiro Marcos Pedreira que já esgotou todos os apartamento do seu Hotel Portal de Lençóis.

Guerra

Está na hora do poder público tomar uma atitude para acabar com os atritos entre táxistas e Uber. O aplicativo já se popularizou entre os soteropolitanos e os táxistas, ao invés de cobrar do poder público uma revisão dos tributos que têm que arcar, preferem atacar, na maioria das vezes, violentamente, os motoristas do Uber.

Encontro com artistas realizadores

Os atores Daniel Farias e Talis Castro comandarão um workshop para artistas realizadores - Projétil, nos dias 17, 18, 19 e 20 deste mês, na Unifacs. Castro, que atualmente mora em São Paulo, e Farias, irão compartilhar seus conhecimentos artísticos.

Memória

O publicitário Kiko Silva vai levar para a Praça do Campo Grande, amanhã, das 9h às 16h, a segunda edição da Feira de Artes e Antiguidades que já passou pelo Shopping Barra. O evento é promovido por sua agência, a .K, e reúne expositores de móveis, fotografias, objetos de decoração etc.

Dança & música

A Neojibá e alunos da Escola de Dança da Funceb irão se encontrar para apresentar a Sagração da Primavera 2016, nos dias 15 e 16 deste mês, sábado (às 20h) e domingo (19h), no Teatro Castro Alves. Esta é a primeira vez, que a peça de Stravinsky será apresentada ao vivo na cidade.

Marlon Gama é festejado no Yacht

O arquiteto Marlon Gama recebeu seus pares na última quarta-feira, no restaurante Veleiro, no Yacht Club da Bahia, para o lançamento da 56ª edição da revista do Núcleo de Decoração da Bahia. O colega Flávio Moura foi levar seu abraço.

Emigrantes

A emigração espanhola é o tema da exposição de fotografia Os Adeuses que o Instituto Cervantes de Salvador apresenta a partir do próximo dia 17 em sua galeria de arte. A exposição reúne 51 imagens do premiado fotógrafo espanhol Alberto Martí. Entrada franca.

Arte no centro

Com curadoria de Diógenes Moura, o Teatro Gregório de Mattos e o Espaço Cultural da Barroquinha abrem as portas da Galeria da Cidade e da Juarez Paraíso, para a mostra Itaú Cultural A Arte da Lembrança - A Saudade na Fotografia Brasileira, dia 12/10, às 14h.

Mais

Os cinco mil ingressos colocados à venda para a apresentação de Marisa Monte, em novembro, na Concha Acústica, esgotaram na última quinta-feira, em apenas três horas após o início das vendas. O prestígio da cantora com os baianos é grande, por isso os produtores bem que poderiam negociar uma apresentação extra

Menos

Foi divulgado esta semana que um grupo de investidores chineses estaria interessado em adquirir o Hospital da Bahia. Nada contra isso, claro, mas não seria o caso desse intermediário — caso os asiáticos estejam mesmo interessados em investir na area de saúde — apresentarem-lhes o Hospital Espanhol?

adblock ativo