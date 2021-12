Salvador recebe estreia de Bispo

O ator João Miguel vai fazer a estreia nacional da nova montagem do espetáculo Bispo em Salvador. As apresentações da peça, concebida e encenada pelo baiano, acontecem de 5 a 28 de agosto, no Teatro Vila Velha. Os ingressos estarão a venda a partir do dia 15 de julho na bilheteria do Vila Velha e no site do Ingresso Rápido a preços populares: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia entrada).

Caos no Rio Vermelho

Moradores e comerciantes de áreas do Rio Vermelho, como as ruas do Meio e da Paciência, estão sofrendo com as obras intermináveis no bairro. Dada como finalizada em fevereiro último, as obras continuam. Claro que é bom porque o bairro ficará ainda mais bonito, mas o preço tem sido alto para quem tem comércio na região. Teve gente que deu férias coletivas aos funcionários porque os tratores estacionam na porta da loja e o cliente fica impedido de entrar. Difícil!

Médico ganha cadeira cativa



O cardiologista e atual secretário estadual de Saúde Fábio Vilas-Boas vai assumir a cadeira número 41 da Academia de Medicina da Bahia. O baiano, que é doutor em Cardiologia pelo InCor e pela Faculdade de Medicina da USP e Fellow do American College of Cardiology, vai ocupar o assento que pertenceu ao professor Edgar Santos.



Concorrência



Em tempos de crise, faz-se de um tudo para atrair e fidelizar os consumidores. Lucas Teixeira, da Domino's Pizza Salvador, resolveu premiar os clientes. A partir de hoje, quem for às unidades Barra e Pituba e comprar uma pizza, ganha uma raspadinha com prêmios variados, que vai gerar um vale que garante até 1 ano de pizza grátis. Tá moleza, não?



Exposição de Sebastião Salgado chega a Salvador



O consagrado fotógrafo Sebastião Salgado traz para a Caixa Cultural, a partir desta quarta-feira (6), a premiada exposição Êxodos. A mostra, que resultou num livro, na mostra e num documentário dirigido por seu filho e pelo cineasta Wim Wenders, é fruto de seis anos de trabalho do autor, que viajou por 40 países para mostrar a humanidade em trânsito, provocando uma reflexão sobre as questões políticas, sociais e econômicas de pessoas que foram obrigadas a deixar a sua terra natal. A mostra, que reúne 60 imagens, segue em cartaz até 21 de agosto e estará aberta para visitação gratuita de terças-feiras a domingos, das 9h às 18h.



Joias no Caminho das Árvores



A designer de joias gaúcha Adriana Caduro vem a Salvador realizar o truck show de sua marca A .dri, no dia 10 de agosto, na Tidelli Outdoor Living, na Alameda das Espatódias. A joalheira, que tem formação em geologia, aposta em joias únicas, que valorizam as pedras brasileiras. As peças estarão à venda.



Intercâmbio cultural



Após quatro anos de negociação, o grupo A Roda conseguiu trazer o diretor italiano e encenador do Teatro Gioco Vita, Fabrizio Montecchi, para ministrar uma oficina em Salvador. A oficina de teatro de sombras acontece entre os dias 24 e 29 de agosto, no Teatro Sesc Pelourinho. Montecchi, que é uma referência mundial em teatro de animação, também já levou os diretores de A Roda para uma oficina na Itália. O email para inscrições é contato@arodateatro.com



Segurança será tema de debate na Rocca da Graça



Com mediação do diretor teatral Fernando Guerreiro (4), acontece no dia 14/7, às 19h30, a 3ª edição do Filosofando com Pizza, que tem levado grande público à Rocca Forneria, na Graça. Desta vez, o tema será Cidade dos muros: como sobreviver no clima de insegurança e medo. No centro do debate, o antropólogo Carlos Linhares (1), a psicanalista Mônica Veras (3). A dona da casa, a empresária Eliana Pavetto (2) atua como anfitriã e mestre de cerimônia do evento.



Duas linhas

Biblioteca dos Barris reabriu na sexta, depois de movimento grevista



Rio Vermelho obra longa anda cansando os moradores e comerciantes



Martha Medeiros estilista alagoana fará desfile em Salvador, no dia 19/9



Maria Kruschewsky exposição fica até 31 de julho no Palacete das Artes



Lucius Gaudenzi criou menus com preço especial no DuChef, na Barra

*A partir do próximo dia 10, até o dia 31 deste mês, a coluna não será publicada aos domingos. Sairá apenas aos sábados, assinada interinamente pela jornalista Juliana Lisboa. Durante este período estarei de férias, prometendo voltar, se Deus quiser, no dia 7 de agosto. Um abraço a todos os leitores.

