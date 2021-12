Roque Ferreira recusa competir com Zélia Duncan

Selecionado pelo Prêmio da Música Brasileira, o mais importante do país no segmento musical, para concorrer ao melhor álbum de samba com o belíssimo CD Terreiros, o sambista baiano Roque Ferreira (um dos compositores preferidos de Maria Bethânia) está declinando da indicação. O motivo, diz ele, é que não pode disputar o prêmio com a cantora Zélia Duncan - que concorre com o álbum de sambas Antes do Mundo Acabar - porque esta não é do samba. Para Roque, Zélia não poderia estar inserida no gênero musical. "Ela não é sambista, é oportunista. Entrou no samba pela porta dos fundos e por isso liguei para o José Maurício Machline para retirar meu nome de lá", reclama. A categoria tem na disputa também Moacyr Luz com o álbum Moacyr Luz & Samba do Trabalhador - 10 anos e outros sambas. José Maurício Machline diz não entender a revolta do baiano.

"Foi Roque que me mandou o álbum e ainda me cobrou duas vezes se eu havia recebido e agora quer exigir com quem vai disputar", diz.

De acordo com Machline, criador da premiação, sempre teve respeito pelo sambista, e se surpreende com sua súbita indignação.

"O Roque não é dono do samba, nem do Recôncavo, nem de nada, por isso não vou retirar a indicação, temos um regulamento".

Roque diz que Zélia já pediu-lhe música para gravar e que ele negou. "Ela é roqueira, nada contra, mas roqueiros, mas não dá, né"?

Roque diz esperar que Machline "tenha juízo" e atenda sua reivindicação. Zélia se diz surpresa com isso e encaminhou o texto ao lado.

"Me chamo Zélia"

"Tenho muita admiração por Roque, nesse aspecto sempre fui Roqueira. Fui num show seu há anos, falei com ele ao final, emocionada. Levei pro meu trabalho com Simone um de seus sambas, que gravamos sem sua oposição. Depois ele me enviou um cassete pra virarmos parceiros, talvez ele não lembre, nos falamos ao telefone com carinho recíproco. Quando estreei como roteirista do Prêmio, o texto que fiz sobre ele era muito reverente. Me entristece o que está havendo, pois rótulo é coisa de gente que pensa pequeno, é fundamentalismo musical. Me chamar de roqueira me orgulha, mas não me traduz. Conheço bem o trabalho de Roque, mas ele não me conhece. Sou filha de baiano, sempre amei o samba. Já cantei com Martinho, Beth, Fundo de Quintal, Ana Costa, Arlindo Cruz, Paulinho da Viola… sou parceira de vários deles. Sou uma intérprete e canto o que eu quiser, liberdade conquistada com muito suor. Me chamar de "oportunista" mostra um ressentimento que não condiz com a poesia de sua obra. Uma decepção imensa. E o mais irônico de tudo, é que não me chamo Roque, me chamo Zélia!"

Zélia Duncan - cantora

Cineasta investe R$ 10 mi em centro de economia criativa

O cineasta francês Bernard Attal, diretor do premiado filme Coleção Invisível, vai ampliar o centro de economia criativa que construiu no Trapiche Pequeno, no Comércio. O espaço, que hoje abriga 15 empresas dos mais diversos segmentos artísticos, vai ganhar outras 20 salas na área de trás do Trapiche Barnabé, espaço que atualmente abriga eventos diversos. A obra de recuperação e construção já foi aprovada pelo Iphan e deve começar no final do ano.

Determinado

O chef Fabrício Lemos continua firme e forte no seu propósito de inaugurar seu restaurante Origem, no Caminho das Árvores, com recursos próprios. Para isso, o atual chef do Amado tem andado com a agenda cheia de trabalhos extras.

Vista pra baía

O Mistura da Avenida Contorno abriu as portas na última quinta-feira. O espaço, que foi projetado pelo escritório de arquitetura de Sidney Quintella, tem no comando a chef Andrea Ribeiro, que agora se divide entre a Contorno e Itapuã.

Executivos da Armani na Bahia

Paola Parra, diretora de marketing, e Ricardo Minelli, CEO da Armani Jeans Brasil, comandaram evento na loja da marca italiana no Shopping Salvador na última quarta-feira.

Residência gastronômica no Carmo

Katia Najara vai levar a sua concorrida Pitéu_Cozinhafetiva para a Pousada do Boqueirão. Mas é por pouco tempo. A cozinheira se uniu a Fernanda Cabrini para realizar a Residência Pitéu Pousada do Boqueirão, que acontece de 2 a 12 de junho, com direito a almoços e jantares diários e assinados. Najara levará consigo os projetos Quintas_Bistrot, A Pequena Escola de Culinária da Katita, e seus Congelados do Amor. Durante estes dias, haverá feira de arte e antiguidade e um Bazar do Cacareco Glam, ambos com acervo da Pousada do Boqueirão.

Pra lá de Marrakesh

Prepare seu traje típico que Nino Nogueira e Gal Palmeira já estão a mil com os preparativos para a festa Bem prá lá de Marrakesh!, que acontece no próximo sábado (28), às 22 horas, na Nino Nogueira Décor, no Rio Vermelho. O convite all inclusive custa R$ 180.

Esclarecimento

Márcio Cardoso e Ivan Duarte, proprietários da marca Baby Beef Express, que possui quatro lojas nos principais shoppings da cidade, procuraram a coluna para esclarecer que sua marca nada tem a ver com o Baby Beef Alvarez. Portanto, esclarecimento feito.

Fitness

Uma das 105 pessoas em todo mundo autorizadas a utilizar o método Gyrotonic de exercitação física, a baiana Gal Villas Boas embarca nesta quarta-feira para Brasília para ministrar um curso sobre o tema. O evento acontece no Gyrotonic Sudoeste Brasília.

Em cena

O ator Otávio Muller volta ao palco baiano com o espetáculo A Vida Sexual da Mulher Feia, pelo Catálogo Brasileiro de Teatro. As sessões acontecem nos dias 29 e 30 de julho no Teatro Sesc Casa do Comércio. O texto é inspirado no livro homônimo de Claudia Tajes.

