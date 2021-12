Revista Quem assinará o camarote da prefeitura no Réveillon

O camarote institucional do Réveillon de Salvador terá a marca da revista Quem. O acordo foi firmado na semana passada entre a diretora de publicações da Editora Globo, Andrea Dantas, e o presidente da Saltur, Isaac Edington. Será a própria Andréa quem ficará à frente do espaço. "Ia viajar para a Holanda e mudei meus planos", diz. A executiva ainda não tem detalhes do projeto. "Estou indo a Salvador nos próximos dias para discutir os detalhes com o presidente da Saltur". Não custa lembrar que o espaço é exclusivo para convidados do prefeito, que planeja dar maior visibilidade à festa de fim de ano baiana. De acordo com Andréa Dantas, muitos artistas já a procuraram querendo vir passar a festa da virada na capital baiana.

>> Confirmadas as atrações para o Réveillon de Salvador

Inspiração africana

A antropóloga e escritora Goli Guerreiro se uniu ao estilista Renato Carneiro, da Katuka Africanidades, e criou uma coleção de roupas e joias cujo tema é a variedade de escritas africanas. A marca, que atende pelo nome de Almerinda, chega à Kantuka, na Praça da Sé, no próximo dia 16. A coleção, batizada de Alfabeto Infinito, é composta de peças femininas e masculinas que têm os nomes das nove escritas que inspiraram as estampas.

Estilista assina 2 marcas no SPFW

O estilista Vitorino Campos está trabalhando dobrado. O baiano está dividido entre o seu ateliê e o da Animale - marca de quem é o diretor criativo - para produzir duas coleções Inverno 2016 que apresentará na 4ª edição do São Paulo Fashion Week. A primeira, ele mostra dia 19/10; a sua, no dia seguinte (20).

Hell & Heaven

O festival de música eletrônica Hell & Heaven, que realiza sua sétima edição de 19 a 22/11, no Vila Galé, em Guarajuba, deixará de ser anual. A edição baiana passará a acontecer a cada dois anos. Em 2016, o festival será em Cumbuco, no Ceará, de 3 a 6/11. Em 2017, voltará ao litoral baiano.

Inovação

João Gilberto vai voltar à sua terra natal, Juazeiro, como estátua. O monumento, que será inaugurado no dia 24/10, com show da cantora Miúcha - ex-mulher do criador da bossa nova - foi encomendado ao artista Léo Santana, criador da estátua do poeta Carlos Drumond de Andrade, que está no Rio de Janeiro. O João de bronze, em tamanho natural, nem bem chegou à cidade e já causou burburinho. Vereadores adversários do prefeito dizem que a estátua teria custado R$ 146 mil. Ninguém confirma.

Cores vivas

O publisher paulista Vitório Júnior, da VJ Editora, vai lançar, no dia 27, na Unna Bahia, no Caminho das Árvores, a quarta edição da revista de decoração Casa Fashion. A publicação vai focar nas cores do verão sob a ótica de arquitetos e decoradores baianos. Janete Freitas está à frente da redação.

Baiano é eleito presidente da ABIH

A Bahia volta a ocupar lugar de destaque no cenário nacional da indústria hoteleira. O diretor da rede Catussaba Hotéis e Resorts, Dilson Jatahy Fonseca Jr, foi eleito presidente da ABIH-Nacional para o biênio 2016/2017. Esta é a segunda vez que um baiano assume o posto. O outro, foi o empresário Cícero Sena, dono da rede de hotéis Portobello.

