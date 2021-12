Reabertura do Palace Hotel atrairá novos investimentos

O histórico Palace Hotel, na Rua Chile, previsto para ser inaugurado antes da Copa do Mundo, deve reabrir, totalmente restaurado, em 2015. Quem afirma é o empresário Antônio Massafera, da Fera Investimentos, que passou a semana em Salvador para agilizar as obras.

O projeto arquitetônico foi criado por Davi, Bastos enquanto o projeto de interiores é assinado pelo dinamarquês Adam Kurdahi, curador da última Bienal de Arquitetura de Veneza, na Itália, e um expert em renovação de hotéis históricos na Europa. O Palace, que terá 81 apartamentos, restaurantes, bares e piscina na cobertura, é o primeiro passo da Fera para revitalizar a área. O projeto da Fera vai além do hotel.

Massafera já dirigiu os hotéis Claridge's, The Berkeley, The Connaught e The Savoy (Foto: Divulgação)

A empresa adquiriu outros imóveis na Rua Chile para onde pretende atrair empresas e lojas de marcas de alto padrão. O Grupo Restoque, dono de marcas como Le Lis Blanc, Bobô, John John, Rosa Chá e agora a Dudalina, pode ser um dos primeiros a se instalar alí. Executivos do grupo andaram pela área e mostraram interesse no projeto.

Fasano I

A abertura do Palace empolgou os executivos do Fasano, que há anos esbarram na burocracia para dar continuidade às obras do seu hotel na Praça Castro Alves. "Quem sabe agora não vai?", diz Constantino Bittencourt, do Fasano.

Fasano II

A EPrima, dona do empreendimento, diz que já investiu R$ 16,7 milhões na obra, e que já assinou o contrato de financiamento com o Banco do Nordeste (R$ 32 milhões). "Arcaremos com mais R$ 17 milhões", diz Nilson Nóbrega.

Fasano III

Falta só, segundo o executivo, a carta de fiança exigida pelo BNB, que será dado pelo Banco Safra, para esse nó desatar. "Depois de cumprir mais essa burocracia, acreditamos que as obras, enfim, irão recomeçar no começo de 2015", diz.

Pesadelo

Enquanto a Rua Chile se lança como novo endereço chique, o sonho de tornar o Santo Antônio Além do Carmo num luxuoso boulevard virou pesadelo. A LCR, que em 2007 adquiriu 36 casarões, adiou o projeto.

Prêmio em dobro

O arquiteto Rogério Menezes saiu duplamente premiado do 19º Prêmio Deca Um Sonho de Banheiro, terça-feira, na Casa Fasano, em São Paulo. O lavabo dele levou, de uma tacada só, os prêmios regional e nacional.

Conexão direta

Nada de Nova York, Tóquio, Berlim ou Londres, quem terá um voo direto para a Bahia é Tallinn. A capital da Estônia, claro. Quem promete é a Bahiatursa, portanto vamos comemorar. Fomos enfim descobertos!

Troféu natureba

O artista visual Elifas Andreato foi o criador do Troféu Grão de Música, que o restaurante Grão de Arroz vai entregar, no próximo dia 25, no Teatro Jorge Amado, a artistas brasileiros para celebrar os 40 anos do tradicional reduto natureba.

Tem gatos vira-latas em Imbassaí

O elenco do filme "Qualquer Gato Vira-lata 2", agora dirigido por Roberto Santucci, está instalado no Hotel Grand Palladium, em Imbassaí. Malvino Salvador e Cléo Pires ficam por lá até dia 25/11

Pico Garcez faz exposição em São Paulo

Foi superconcorrida a vernissage do fotógrafo e diretor, na galeria Amî, na Vila Madalena. O sucesso de RoadMove, já vista em Nova York, encheu sua mulher Sheila Auster de orgulho. Rô Imbassaí e Lôro capitanearam uma turma de baianos que foi conferir.

7º Brasil Summer Golf será em maio

Alexandre Bacelar lançou, no último final de semana, no Iberostar Praia do Forte, o Brasil Summer Golf, que reunirá 70 jogadores de todo o mundo, de 15 a 24/5, no hotel. Otávio Mesquita prestigiou

adblock ativo