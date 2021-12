Psicanálise sai do divã para a tela de cinema

Os registros de imagens captadas no Brasil e no exterior durante suas viagens por conta da psicanálise, renderam uma missão ao psicanalista Marcelo Veras. O baiano, que no passado teve um de seus livros (A Loucura Entre Nós) transformado em filme pela francesa Fernana Vareille, agora é quem assina o documentário Lacan no Brasil - História da Psicanálise, em fase de produção.

"O convite para transformar as imagens que fiz nos últimos anos em documentário partiu da Escola Brasileira de Psicanálise. Como gosto de me meter em coisa que não conheço aceitei o desafio de criar em cima do meu material, então virei roteirista e diretor do filme", diverte-se.

Ao longo do processo, foram surgindo ideias e agora o analista divide sua agenda entre o consultório e o set de filmagens onde dirige a atriz Cristina Leifer, que recitará textos de Lacan. Veras está tão envolvido com a nova empreitada que já encomendou a trilha sonora ao irmão Nelson Veras, que é músico e vive em Paris.

Veras vai lançar filme no próximo Congresso Brasileiro de Psicanálise (Foto: Divulgação)

*****

Vapor de blogueiro baiano vai navegar nas águas do Paraná

Querido por toda a classe, o jornalista Marcello Fontes, que comanda o blog Vapor Baiano, resolveu mudar de ares e de clima. O blogueiro deixa a Bahia no domingo de Carnaval para morar em Maringá, no Paraná, onde assumirá a comunicação do Clube Meet Pub Eventos, do empresário paranaense Dann Perácio. Segundo ele, o blog, no ar há seis anos, continuará. Será sucesso por lá.

Marcello Fontes é jornalista (Foto: GB Souza | Divulgação)

*****

Verão no Pelô

A cantora Paula Lima é a convidada da Confraria da Música, no show que a banda faz hoje, às 20h, na Arena do Teatro Sesc Pelourinho. O show integra o projeto Pelô Summer e o grupo é formado por Alvaro Pinho, Alex Góes, Eva Cavalcante e Rafa Chaves.

Mundo animal

Se é um mercado que não para de crescer é o de pet. Quarta-feira, um grupo de investidores abre as portas de uma megastore dedicada aos bichinhos de estimação. São 4,5 mil m² de área e um investimento de mais de R$ 6 milhões. Fica ali no Rio Vermelho.

Balada no deck

Radicado no Rio de Janeiro, o DJ baiano ARIEL FREITAS desembarca amanhã na capital baiana para animar a galera da festa itinerante The Deck, que acontece às 13h, no The Hostel Hotel. Além do baiano, a festa terá ainda os DJS Diego Thaens e Eduardo Sampaio.

Psicanálise sai do divã para a tela de cinema

Folia no forte

Tatti Moreno assina a camisa da Banda Voou, dia 18, 17h, na Praia do Forte. Ozana Barreto sai de abre-alas e Janete Freitas de madrinha. No comando, Cacau Menezes, Mito Calabrich, Helio Macedo, Zé Carlos Pires, José Carlos Cabral , Paulo Santiago e Silvio Camelyer.

Artista baiano é selecionado para a Bienal de Veneza

Uma instalação realizada na Bahia e no Senegal em 2015, "Os Sacudimentos: Reunião das Margens Atlânticas" (Casa da Torre e Maison des Esclaves em Gorée), do artista visual baiano Ayrson Heráclito, será exposta na mais importante bienal do mundo, a de Veneza, na Itália, em abril. A ultima vez que a Bahia esteve na mostra foi em 2003 com uma obra de Marepe.

"Os Sacudimentos: Reunião das Margens Atlânticas" (Foto: Ayrson Heráclito / Divulgação)

