Petrobras devolve prédio na Bahia

O prédio da Tancredo Neves ocupado pelo financeiro da Petrobras será devolvido aos donos nos próximos meses. Aos poucos, os funcionários da estatal estão sendo acomodados na nova sede da Pituba construída pela Odebrecht e OAS, empresas envolvidas na Operação Lava Jato. O novo imóvel, que possui 22 andares e foi batizado de Torre Pituba, foi concluído em outubro último e pertence ao fundo de pensão da empresa, Petros, que o alugou à Petrobras pelos próximos 30 anos.

Entrecasa vai abrir novas lojas próprias e expandir a marca através de franquias

Desde que se tornou importador e distribuidor para todo o Brasil de móveis e objetos de decoração, o casal Geovana e Hélio Lemos não para de percorrer feiras e eventos do setor. O empenho tem dado resultados. Atualmente, eles criam, a partir da demanda dos clientes, peças e objetos que são produzidos na China. Entre os dias 28/2 e 3/3, estarão com estandes nas duas maiores feiras do setor, a Gift Fair e o Salão de Decoração, Artesanato e Design, em São Paulo. Na volta, se dedicam à abertura de novos pontos de vendas nos bairros da Graça (ou Barra), em Lauro de Freitas e em Aracaju. Depois será a vez de expandir a marca através do sistema de franquias. Vitória (ES) e Porto Alegre (RS) já se candidataram. Crise? Não para eles.

Direto de Harvard

Membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), o baiano Marcos Vilas-Boas está de volta a Boston (EUA), onde desenvolve pesquisas orientadas pelo mestre Mangabeira Unger, em Harvard. Nos intervalos, o tributarista entrevista professores da instituição sobre o Brasil e publica na Carta Capital.

Kaô Kabecile!



A Corrupio lança quarta, 18h, na LDM do Espaço Unibanco de Cinema, o livro Sángò, da antropóloga Juana Elbein dos Santos e de Deoscoredes Maximiliano dos Santos, o Mestre Didi (1917-2013). Com esse volume, dedicado ao orixá Xangô, a editora conclui a série assinada pelo casal, que inclui Èsù (2014) e Arte Sacra e Rituais da África Ocidental no Brasil (2015).

Obra trata do orixá do panteão nagô, cultuado em comunidades- -terreiros brasileiros.

Vai dar samba

Diretora geral do Canal Viva, Letícia Muhana se despediu do verão baiano domingo passado com um almoço na sua casa de veraneio na Praia do Flamengo. De volta ao Rio, a executiva vai engatar alguns projetos agendados em parceria com Flora Gil, como o Globo de Ouro que homenageará os 100 anos do samba.

Iates de luxo

Maior fabricante de iates de luxo do mundo, a italiana Azimut vem apresentar a jornalistas e empresários do setor, nesta terça, às 19h30, no Lafayette, da Bahia Marina, seus últimos lançamentos. O encontro será conduzido pelo presidente da empresa, que falará sobre os projetos do seu segmento náutico para o Brasil.

Casal Correa Ribeiro expõe em Lisboa

Residentes em Lisboa, os fotógrafos baianos Sinísia Coni e Armando Correa Ribeiro (na foto com o filho Carlos) inauguram quinta (25), 18h, no Hotel Gat Rossio, na capital lusitana, a mostra Bahia-Brasil - Quotidiano, a segunda em solo português.

Ministro na medida certa



O ministro da Casa Civil Jaques Wagner está mais fininho. A perda de peso não é por causa da crise política nem tão pouco de ter visto seu nome ser citado na Operação Lava Jato. A atual silhueta é resultado de uma dieta que excluiu carboidratos e glúten da alimentação. A quem o elogia, o ex-governador baiano gaba-se de já ter se livrado de oito quilos.

Dieta já



E por falar em dieta, depois de uma temporada na África do Sul com o namorado Aurélio Miguel, a empresária Ozana Barreto está de volta ao comando dos seus negócios na área de cosméticos e às rodas sociais. Mas já avisou: nada de excessos enogastronômicos. Diz que precisa perder os quilos que ganhou na viagem.

Dobradinha

Caberá mais uma vez a Elísio Lopes Jr. dirigir o DVD que Ivete Sangalo gravará nos dias 8 e 9 de abril, em Trancoso, no extremo-sul da Bahia. Lopes Júnior, que integra o seleto grupo de roteiristas da Globo, promete repetir o feito da Arena Fonte Nova, quando dirigiu o último audiovisual da cantora, em 2014.

Última obra

Paloma Amado é quem está trabalhando nas ilustrações do último livro da escritora Myriam Fraga, que faleceu esta semana. A obra, intitulada Pioneiros e Torta de Maçã, reúne poemas de Myriam sobre sua viagem aos Estados Unidos. Com a morte da poeta, não se sabe quando nem se a obra será mais lançada este ano.

duas linhas

Soteropolitano

bar com sotaque baiano é sucesso na R. Goiás, na Pituba

Kaos Bar

está virando o point do "esquente" para as baladas

Caio Castro

na abertura da Duos, quinta, 18h, no Shopping Barra

Lojas Leader

família Furlan, dona da rede, pediu falência da marca

The Beef

fecha as portas no próximo dia 7. A crise não poupa nada

Ceasinha

lojistas reclamam dos altos custos para se manter lá

Alavonté

lançou primeiro CD, quarta, na Enoteca Paula Gaya, na Barra

adblock ativo