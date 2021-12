Peça de Maitê Proença volta a Salvador a preços populares

O espetáculo teatral À Beira do Abismo me Cresceram Asas, que tem texto de Maitê Proença, volta a Salvador nos dias 20, 21 e 22 de maio, na Caixa Cultural. Desta vez, a montagem traz em cena a atriz Ana Lúcia Torre, que substituiu Maitê Proença nessa turnê pelo Nordeste. Maitê, no entanto, se mantém na direção da peça ao lado de Clarisse Derzié Luz, que também atua no espetáculo. No palco, Ana e Clarisse vivem, respectivamente, as personagens Terezinha e Valdina, duas idosas que falam do tempo, das emoções, solidariedade, mas também de sexo e abandono. Os ingressos custam R$ 8 e R$ 4. Isso mesmo! Correndo pra comprar.

Artes

Salvador ganhou dois novos equipamentos voltados para a arte. Os fortes de São Diogo e Santa Maria, na Barra, foram transformados nos espaços Carybé e Pierre Verger, respectivamente. Bom para a cidade, que tem mais uma opção para dialogar com a arte, e bom para o turismo, que tem mais um equipamento para vender o destino.

Teatro de Ilhéus eleva os preços

Previsto para ser reaberto no dia 27 de junho, após mais de três anos de obras, o Teatro Municipal de Ilhéus reajustou o valor da pauta em quase 200%. Os preços praticados antes da reforma não ultrapassavam o valor do salário mínimo. Agora, subiram para R$ 3 mil, no caso das produções vindas de fora, e para R$ 1,5 mil, para os espetáculos locais. Os produtores locais estão revoltados. "Isso inviabiliza a produção cultural na cidade", reclama o produtor Rodrigo Santana.

***

Procurado pela coluna, o secretário de Cultura do município, Paulo Atto, diz que o reajuste foi feito pela área de tributos à sua revelia. "Não fui consultado".

***

O secretário reconhece que o custo é elevado para os padrões locais, mas diz que irá aguardar o retorno do prefeito Jabes Ribeiro, que está de licença médica, para conversar. "Fui pego de surpresa, não participei dessa decisão. Embora reconheça os altos custos da reforma, é preciso adequar o valor da pauta à realidade local", diz. Atto crê que o prefeito será sensível à questão. É o que se espera!

A Armani Jeans apresenta nesta terça, para um seleto grupo de convidados, a máquina Denim4You, que faz a customização de jeans e couros

Coquetel de clínica movimenta o Caminho das Árvores

O arquiteto Marlon Gama atendeu ao convite do empresário Zé Augusto Vasconcelos (sócio da San Sebastian) para o coquetel de apresentação dos dentistas Rodrigo Limeira e Erika de Paula, que passaram a integrar a equipe da Odontodaily, na Alameda das Espatódeas. O dono da clínica, Edgard Simões, ajudou a receber o enorme público que lotou o espaço.

Da cozinha do Amado para a cozinha do D.O.M

O estudante de gastronomia da Ufba e pupilo de Fabrício Lemos do Amado, Cadu Moura está de malas prontas para uma temporada num dos 10 melhores restaurantes do mundo. O baiano vai integrar a equipe de estagiários do chef Alex Atala, no D.O.M, em São Paulo. Na volta, Cadu passará a integrar o staff do Origem, casa que Lemos abrirá em julho.

Ou seja, cerveja

O mestre cervejeiro Sandro Mendes vai apresentar, nesta quinta (19), no restaurante Veleiro, no Yatch Clube, as cervejas da linha Brahma Extra. O jantar é só para convidados.

Beleza pura

Já a Natura apresenta nesta segunda (16), durante almoço no Sheraton da Bahia, os lançamentos de suas linhas de produtos Una e Ekos.

Moda de novela

Precursora da relação entre público e a moda, a figurinista da Globo Marília Carneiro faz palestra no dia 1º de junho, às 16h, na Virada Publicitária Bahia Recall 2016, na Pupileira.

Jornalismo

Editora-chefe da GloboNews, Marita Bittencourt faz palestra na abertura da Câmara da Mulher Empresária, dia 31/5, 18h, na Casa do Comércio.

De olho nos homens vaidosos

O Salvador Shopping vai ganhar um salão de beleza exclusivo para homens. A ideia é da empresária Sandra Lemos, dona da rede Via Paris Espaço de Beleza, que em 2016 comemora nove anos no mercado baiano. O Via Paris Espaço Masculino será aberto no dia 25 com a proposta de se consolidar como o lugar ideal para os homens renovarem suas energias, com cuidados especialmente pensados para o dia a dia deles. A conferir!

Mais

O Sarau da Caixa - Sotaque Baiano, com texto e direção de Aninha Franco, é um programa imperdível paras noites de terça-feira. O projeto reúne os atores Rita Assemany e Amaurih Oliveira, as escritoras Mabel Velloso e Aninha Franco, a cantora Will Carvalho e o compositor Luciano Salvador Bahia em torno da poesia e prosa baianas.

Menos

A política cultural brasileira sempre foi pífia. Agora, com a extinção do Minc, os artistas estão desamparados. O fato é lamentável. O curioso é ver que, justo os críticos da gestão da pasta, elegeram a página pessoal do ex-ministro Juca Ferreira como o muro de lamentações. Estão todos lá se solidarizando com o ex-titular do ministério.

adblock ativo