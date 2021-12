Paula Toller volta à Concha Acústica

Depois de passar por Salvador, em maio último, na turnê do Nivea Rock, quando dividiu o palco com Herbert Viana e Nando Reis, Paula Toller retorna à capital baiana, desta vez, em show solo, no dia 18 de novembro, às 19h, na Concha Acústica. A cantora promete um desfile dos grandes hits. Imperdível.

Donos do Barravento confirmam inauguração em dezembro próximo

O Barravento, na Barra, abrirá em dezembro deste ano. Quem afirma é o advogado Bernardo Chezzi, representante da Barravento Turismo Ltda, empresa que tem a concessão do terreno onde a nova casa vem sendo construída desde novembro do ano passado. Chezzi, que é porta-voz dos donos, afirma que as obras estão dentro do cronograma previsto e a ideia é que sejam concluídas em novembro e a operação iniciada em dezembro. "Ainda não temos a data, mas será em dezembro", diz.

Suspiro fashion

O ator Vitor Facchinetti deu uma pausa na vida artística para virar empresário de moda. Ao lado da tia, Gal Perez, ele assumiu a direção da Domízia, na Pituba. Depois de atuar em novelas da Globo e da Record, ele resolveu dar expediente diário na loja de multimarcas feminina enquanto um novo convite para a TV não chega.

Recorde

A taxa de desemprego em agosto bateu o recorde, 11,8%, segundo o IBGE. O índice foi o pior desde o inicio da série do PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio). Quem esperava que as coisas melhorassem ainda este ano, já percebeu que a coisa não é bem por aí. Espera-se que pare por aí. Do contrário, dias piores virão.

Menu peruano

Depois da primeira edição, que teve lista de espera, a chef Augusta Barnuevo, dona da pousada Casa da Vitória, está preparando a segunda edição do jantar peruano para o dia 8 de outubro, às 19h. As reservas já podem ser feitas e o jantar com um vinho, custa R$ 90.

Miami Beach

O bilionário russo Vladislav Doronin está de olho nos baianos. No dia 26 deste mês, ele enviará a consultora Mariana Lima à Bahia para comandar jantar no Yacht com a missão de comercializar os apartamentos do chiquérrimo Missoni Baia Miami, nos EUA.

Gastronomia

Luciana Gomes e Allan Buriti estão promovendo o programa Mercado & Negócios - edição gastronomia, no dia 3 de outubro, às 19h30, no auditório do Colégio Salesiano, em Nazaré. O evento contará com a participação dos chefs Flavia Rivera, Chicão Amorim e Tereza Paim.

Business

Cidadão croata-brasileiro, Hamilton Carlabrich foi convocado pela embaixada da Croácia para acompanhar a ministra do comércio daquele país, Diana Strkalj, durante encontro na Fieb, que reuniu empresários locais e representantes da Comunidade Europeia interessados em fazer negócios aqui.

Aplausos

É digno de aplausos artistas que aderem à causas beneficentes. É o caso do Alavontê que fará show beneficente com o intuito de arrecadar recursos para custear mamografias em pessoas carentes. O show é no próximo dia 21, no Barra Hall.

O Alemendra (Rio Vermelho) deixou de ser restaurante e reabre hoje como casa de eventos

