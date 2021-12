Pasta em Casa vai ganhar forneria no 3º piso com direito a forno a lenha

Um dos restaurantes mais concorridos da cidade, o Pasta em Casa, que conta também com um empório no andar térreo onde comercializa as criações do chef Celso Vieira Pinto, vai ganhar uma nova versão na segunda quinzena deste mês. Trata-se de uma forneria, sonho antigo do chef e de sua mulher Valeska Chálabi, que junto com ele comanda a casa no Rio Vermelho.

O Pasta em Casa a lenha terá apenas 54 lugares e vai operar no terceiro piso da casa, tendo como ponto alto o forno a lenha, onde o chef planeja oferecer à sua fiel clientela uma nova experiência gastronômica. “Vamos manter na mesma pegada italiana, incluindo no menu pizzas, sanduíches fechados e outros pratos feitos no forno a lenha”, explica o chef.

Pelo sucesso da cozinha e pela fidelidade do público ao empório, este será mais um negócio do casal empreendedor que terá fila na porta.

Feliz 2017

O ano de 2016 ficou para trás. Em 2017, apesar de todos os prognósticos de que não será um ano fácil, temos muito o que comemorar. Afinal, sobrevivemos a mais uma turbulência como povo guerreiro que, historicamente, já provamos que somos. A você, leitor querido da coluna, força e fé para enfrentarmos o que vier por aí. Abraçaço!

PercPan no TCA e no Terreiro de Jesus

A produtora Beth Cayres já bateu o martelo para a realização da 21ª edição do Panorama Percussivo Mundial, o PercPan. O evento vai acontecer nos dias 19 e 20 de janeiro, no Teatro Castro Alves. No dia 21, o festival será apresentado no Terreiro de Jesus com entrada franca. Este ano, o PercPan fará uma homenagem especial a um dos grandes nomes da música baiana, o remanescente do grupo Os Tincoãs Mateus Aleluia, que será o mestre de cerimônias das três noites do festival.

Arte premiada no Rio Vermelho

A galeria Luiz Fernando Landeiro Arte Contemporânea, no Rio Vermelho, acaba de lançar o Prêmio Videoarte 2017, que será destinado a selecionar e premiar projetos artísticos, de todo o Brasil, que utilizam suporte em vídeo para sua apresentação final. Luiz Fernando é um incentivador da arte brasileira

Música brasileira no teatro

Consagrada na voz de Maria Bethânia, que gravou a composição Silêncio, de sua autoria, no DVD de 50 anos de carreira, a cantora Flavia Wenceslau apresenta o show Por Uma Folha, no dia 27 de janeiro, no Teatro Sesc Casa do Comércio, às 20h30. A direção artística é do ator e diretor Jackson Costa

Minitrio no verão do Rio Vermelho

Recém-chegada de uma temporada de shows em Pontevedra e Barcelona, na Espanha, a cantora e compositora Sylvia Patricia está de volta a Salvador para uma série de Encontros de Verão, todos os sábados de janeiro, às 21h30, na Varanda do Sesi, no Rio Vermelho. No clima do Tuk Tuk.

Centenário

O Museu de Arte da Bahia vai completar um século de existência. Para celebrar a data, a instituição abriu inscrições para um concurso público que vai escolher a marca comemorativa aos 100 anos do Museu. A premiação obedecerá aos critérios de qualidade técnica, originalidade temática, contemporaneidade, etc.

Escola de grife

Quem sonhava com a primeira unidade brasileira da escola de gastronomia francesa Le Cordon Blue, que estava prevista para abrir no ano passado, no Rio, vai ter que esperar. Em compensação, terá outras opções. Com a crise das finanças públicas do Rio de Janeiro, o famoso instituto francês de gastronomia vai ganhar unidades em São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG) e Fortaleza (CE) em 2017.

Dona da festa

Cruzamos o ano de 2016 e as homenagens pela passagem dos 70 anos de vida e 50 de carreira da cantora Maria Bethânia seguem se estendendo para 2017. Em meados deste mês, a cenógrafa e diretora artística Bia Lessa, que assinou vários shows da Abelha Rainha, vai lançar um livro fotográfico (Então, Maria Bethânia) com cerca de 400 imagens de sua trajetória artística e pessoal. A obra tem textos de Maria Lucia Montes, Lillian Schwartz e Jorge Mautner e abre com um trecho do livro O Povo Brasileiro, de Darcy Ribeiro. Nada mais a cara da santoamarense que canta o Brasil. Outra homenagem à recém-diplomada Doutor Honnoris Causa da Ufba é um perfume criado pela perfumista Samanta Alves.

Sétima arte

O filme Obra Autorizada, do baiano Iago Cordeiro Ribeiro, foi selecionado para a 20ª Mostra de Cinema de Tiradentes, em Minas Gerais, na categoria curta-metragem. O festival acontece entre os dias 20 e 28 de janeiro na cidade histórica mineira.

Duas linhas

Pôr do som com Daniela

Mercury encerra programação do Réveillon, hoje, na Cairu

Paulinho Lima lança dia 6/1

às 18h, na Casa Petúnia, o livro Anjo do Bem, Gênio do Mau

