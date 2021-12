Participar das inúmeras festas de verão está custando cada vez mais caro

Encarar o calendário semanal de festas e ensaios do verão baiano é para quem tem, além de muita disposição física, muita bala na agulha para bancar os altos custos dessa farra. Os eventos, que acontecem de domingo a domingo, custam em média R$ 100. Se o cabra gosta de um pouco de álcool para entrar no clima da diversão, aí a conta fica ainda maior. Uma cerveja em lata, daquelas bem pequenas, custa em torno de R$ 5, a depender do evento. Tem alguns que cobram bem mais. Para quem tem dois, três filhos na idade da badalação, o custo torna-se ainda mais alto se for incluído o transporte de ida e volta. A pergunta que não quer calar é: se a maioria dessas festas são patrocinadas por grandes cervejarias e contam com outros apoios e patrocínios, precisam mesmo cobrar ingressos tão altos?

Feijoada ao mar

July e Alexandra Isensée já marcaram o dia da Feijoada ao Mar, que acontece mais uma vez no Cerimonial Villa São José, no Cabula. A edição deste ano será no dia 18 de fevereiro, das 14h às 21h, com a participação das bandas Negra Cor e Afrodisíaco. A festa, que já faz parte do calendário do verão baiano, é all inclusive.

Banda Voou

No mesmo dia, só que na Praia do Forte, Janete Freitas veste mais uma vez a coroa de madrinha da Banda Voou, festa que percorre as ruas do balneário e é organizada por um grupo de pessoas que têm no vilarejo sua segunda residência. A camisa, assinada pelo artista Tati Moreno, é exclusiva para convidados e dá direito ao serviço de bar. Mas o público pode seguir o cortejo.

Danilo Caymmi canta Tom Jobim

Danilo Caymmi, que já revelou que foi descoberto como cantor por Tom Jobim, quando era músico dele, resolveu homenagear seu descobridor. No próximo dia 25, o filho de Dorival Caymmi vai lançar um disco em homenagem a Tom, pela gravadora Universal. Danilo Canta Tom Jobim chega no mesmo dia em que o maestro completaria 90 anos.

Baiana, linda, rica e poderosa

Adriana Lima, que passou as festas de fim de ano em Salvador, continua sendo a segunda modelo mais bem paga do mundo. Agora, além de milionária, ela é também a Angel mais influente da poderosa marca Victoria’s Secret. Para chegar a essa conclusão, a D’Marie, agência americana de estatísticas, considerou como termômetro suas redes sociais que somam 18,8 milhões de seguidores.

