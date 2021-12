Palácio Conde dos Arcos vai a leilão para saldar dívidas

Igualdade

Estamos ainda na primeira semana do Salvador Restaurant Week e as reclamações de clientes com relação ao tratamento desigual que têm recebido nos restaurantes mais badalados já começaram. Não dá para entender o porquê de algumas casas aderirem ao projeto, que é superbacana, e não prepararem sua equipe para oferecer um serviço de qualidade, tal e qual o que costumam dispensar à sua clientela fiel.

Cobrança da Sucom desagrada a classe artística



Os anúncios de teatros expostos nas fachadas das casas de espetáculo entraram na rota de fiscalização da Secretaria Municipal de Urbanismo (Sucom). Durante esta semana, fiscais do órgão passaram por diversas casas de espetáculos para cobrar a taxa de publicidade. A ação caiu como uma bomba no meio artístico. Produtores e artistas usaram as redes sociais para protestar e se organizar contra a cobrança. O assunto já chegou ao gabinete do secretário Sílvio Pinheiro, que promete analisar a questão na próxima semana. "Pela legislação, o anúncio de show ou qualquer outra atividade é considerado publicidade, portanto a cobrança é legal", diz Pinheiro. Ainda assim, garante ele, vai discutir a questão para encontrar uma solução que seja positiva para ambas as partes. "Vou identificar o tipo de engenho e ver como podemos fazer para isentar, ou até cobrar uma taxa simbólica, mas para isso será preciso mudar a legislação municipal", completa o secretário. Até lá, produtores terão que arcar com mais essa despesa, que é repassada a eles pelos gestores das casas de espetáculos. Como a relação entre a classe artística e o poder público, em todas as esferas, não anda das melhores, tomara que haja um acordo. "Não temos apoio, arcamos com muitos custos e ainda querem nos onerar mais!", diz uma produtora que prefere não se identificar.



Melhores do ano



Luciano Dórea reuniu, na quinta-feira, no Boi Preto, o corpo de jurados que indicou os concorrentes aos melhores do ano do Troféu Prime. Cris Montenegro e Adriana Barreto cuidaram de todos os detalhes. As colunistas Janete Freitas e Julieta Isensee estavam lá.



Premiada



A Arandas Marketing Boutique garantiu oito prêmios no AMPRO Globes Awards 2015, etapa Norte e Nordeste. Foram 2 Ouros e 6 Pratas. Os trabalhos premiados foram do cliente Natura, em várias categorias com diferentes linhas de produtos e ações.



Novos rumos



Depois da Bahia, agora é a vez do Rio receber o lançamento da obra Salvador - Uma Iconografia através do Século, de Chico Sena, Fernanda Terra e Daniel Rebouças. O evento será na Livraria da Travessa, dia 19/6, 19h. A Caramurê está marcando presença lá fora.



Cartão de descontos



Maior clube de descontos em restaurantes do país, o Chefsclub começa a valer em Salvador a partir de terça-feira. Durante todo o dia, os assinantes terão desconto de 50% em diversos restaurantes. O cartão custa R$ 149,90 (anual) e R$ 99,90 (semestral)



Mercado de luxo



Larissa Bicalho recebeu para almoço, ontem, na LB Home, na Barra, um grupo de 50 mulheres para conhecer a nova coleção de louças da Richard Ginori, do Grupo Gucci. A partir de agora, a empresária representará a marca com exclusividade na Bahia.



|| Duas linhas



Música no Parque

Agora aos sábados. Dia 6/6, tem Neojibá, a partir de 11h



Luiz Caldas

Concorre ao Prêmio da Música Brasileira em três categorias



Casabella

Lança novo showroom com brunch, quinta-feira, às 12h



Nilton Souza

Abriu ontem mostra Ambiguidades Ambivalência. Acbeu



Márcia Castro

Clipe da canção Na Menina dos Meus Olhos já está na rede



Duas décadas

Rô Imbassaí e Aloísio Mello estão planejando lançar um livro de fotografias comemorativo dos 20 anos da Barraca do Lôro. O trabalho de resgate do acervo fotográfico já está quase concluído. Dentre as pérolas encontradas está o registro da passagem por lá do músico britânico Jimmy Page, da lendária banda Led Zepellin.



***



Outra ação prevista é a volta dos shows no coqueiral e um festival de surf reunindo a velha guarda do esporte, da qual faz parte o próprio Lôro. A ideia de festejar ganhou ainda mais força depois da barraca ganhar, pela quinta vez, o selo de excelência do Trip Advisor.



Chefe australiano troca a cozinha dos restaurantes pelos salões de festas



O chef australiano Richard James, radicado na Bahia, vai se dedicar exclusivamente aos banquetes. Nos dias 26 e 27 próximos, ele vai apresentar sua nova empresa, a Blue Diamond Gastronomia, cujo foco será a alta gastronomia voltada especialmente para casamentos e eventos corporativos. A avant-première acontecerá no evento Conceito Wedding, promovido por Andrea Velame, no Solar Cunha Guedes. Em paralelo, Richard continuará comandando a Belo Rústico, empresa que fornece pães especiais para restaurantes e delicatessens.

