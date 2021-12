Palace Hotel abre em novembro e a festa fica para Réveillon

O Fera Palace Hotel, na Rua Chile, será aberto no dia 1º de novembro. A operação inicial funcionará em sistema de soft opening. A festa oficial de inauguração será no dia 31 de dezembro, durante o primeiro Réveillon do hotel, que acontecerá no lounge da piscina, no terraço, com vista total para a Baía de Todos-os-Santos. O evento será restrito a 200 convidados do hoteleiro Antônio Mazzafera. Segundo ele, a festa será embalada por um renomado DJ, cujo nome prefere guardar para "não estragar a surpresa". O prédio do Fera Palace Hotel, em estilo art déco, foi cuidadosamente restaurado pelo arquiteto dinamarquês Adam Kurdahl, que respeitou o projeto original nos mínimos detalhes. O hotel terá 81 quartos.

Estacionamento

Outro projeto com assinatura da Fera Investimentos é um estacionamento, com capacidade para 250 veículos, que será inaugurado na Barroquinha, em dezembro próximo. A ideia, segundo Mazzafera, é atender não apenas aos hóspedes do hotel, mas o público que frequenta outros espaços do Centro Histórico, como cinemas, cafés etc.

Fasano avança

Por falar em hotelaria no Centro Histórico, o Hotel Fasano, na Praça Castro Alves, já está com 25% da obra concluída. De acordo com Nilson Nóbrega, gestor do projeto, a última laje do prédio anexo foi concluída. "Tá ficando lindo! Vamos continuar mantendo o cronograma de obras para que até dezembro de 2017, como previsto, possamos abrir as portas".

Amado faz 10 anos

Edinho Engel vai dar o start para as comemorações dos 10 anos do Amado no próximo dia 13, com um jantar harmonizado no estilo menu degustação em parceria com os vinhos da Vineria. O custo total por pessoa é de R$ 230.

Prestígio!

Por falar em Edinho Engel, seu restaurante Manacá, no litoral paulista, vai participar do festival internacional Taste São Paulo, de 8 a 11 de setembro, no Clube Hípico de Santo Amaro, na zona sul paulista. Por lá só vai dar tops da cozinha.

Família "de onda" em El Salvador

Aloísio Melo, o Lôro, passou parafina na prancha e vai enfrentar as ondas de El Salvador. Esta semana, ele embarca para aquele país na companhia dos filhos Gabriel (foto) e Pedro para uma temporada sobre as ondas. "Vou me energizar para encarar o verão", diz. No roteiro, o trio de surfistas vai encarar ondas nas praias La Libertad, Sunzal, La Bocana e Las Flores, consideradas as mais extensas da América Central.

Modelo faz caminho de volta para casa

A baiana Janna Palma, que há anos morava em São Paulo, fez o caminho inverso da maioria das modelos. Voltou para a capital baiana a convite da unidade baiana da Mega Model, uma das maiores agências de modelo do país. A bela, que já participou de novelas como Coração de Estudante (Rede Globo) e Crystal (SBT), chega para reforçar ainda mais o elenco da filial de Salvador. Os clientes agradecem.

Deprimente

A crise política que se instalou no Brasil parece não ter fim. Entra governo sai governo, para nós brasileiros apenas uma coisa fica cada vez mais clara e cristalina: nenhuma das partes envolvidas neste imbróglio está verdadeiramente preocupada com o país. Tampouco com os cidadãos brasileiros. A eles, o que interessa é o poder. Nada além.

Duas linhas

Cidade da Luz

realiza Brechó Solidário, hoje, 10h, na sede de Pituaçu

Targino Gondim e Quarteto

sanfônico se apresentam de 8 a 10/9, no Café-Teatro Rubi

Bahia Food Park

comidas de rua hoje, das 12h às 22h, no Jardim de Alah

Direitos Humanos

hoje tem paradinha gay do Tororó, das 11h às 20h30

adblock ativo