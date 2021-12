Painel de Carybé é recuperado pela Justiça

A Justiça do Rio de Janeiro recuperou um enorme painel do artista plástico Carybé que integrava o acervo do Hotel Nacional, no Rio, e que havia sido leiloado ilegalmente depois que o empreendimento foi fechado, há 20 anos. Agora, com a reforma do prédio projetado por Oscar Niemeyer nos anos 1970, a obra do artista será recuperada e retornará ao seu lugar de origem. Para Solange Bernabó, filha do artista e diretora do instituto que cuida do acervo do pai, o resgate da obra é motivo de comemoração para a família. "Embora a obra não nos pertença, ficamos felizes de saber que ela está sendo recuperada. Há muitos painéis espalhados por aí e, às vezes, temos dificuldade de localizá-los, porque as empresas que adquiriram essas obras no passado nem sempre dão a devida importância quando mudam de dono ou são fechadas. O painel é formado por 268 placas de concreto que pesam 40 quilos cada. O Hotel Nacional será reaberto em agosto de 2016. Com o Carybé na parede.

A volta do Guetho

Depois de um longo silêncio, o Candyall Guetho Square vai voltar à cena. O espaço, que foi território sagrado da Timbalada, será reaberto no dia 11 de abril com a primeira edição do projeto Candyall e Tal - 1º Festival de Arte Urbana de Salvador. Durante os quatro sábados seguintes, vai reunir atrações musicais, artes performáticas, intervenções artístico-urbanas e gastronomia. A Pracatum guarda segredo sobre os eventos que fará lá.

Los Paleteros traz frescor à Barra

A Los Paleteros - marca dos picolés ditos mexicanos - foi aberta na quinta, na Barra. Na foto, Gean Chu (D), presidente da marca, e o franqueado Diego Figueredo com Juliana Marques.

Cozinha francesa

O chef Guto Lago, do Villa Bahia, está entre os mil chefs escolhidos nos cinco continentes, pelo superchef Alain Ducasse, para homenagear a cozinha francesa. O menu de Guto, aprovado pelo francês, será servido na próxima quinta-feira, 19, ás 20h, no Villa Bahia. As reservas já estão sendo feitas.

Bethânia dia 28/3

O show que Maria Bethânia fará no aniversário da cidade será no mesmo formato do que ela fez em Santo Amaro da Purificação, em fevereiro. No afã de dar a notícia em primeira mão, no último sábado, a coluna informou que a apresentação seria no domingo, 29, quando, na verdade, será no sábado, 28. Nossas desculpas pelo erro.

Dupla homenagem no Dia da Mulher

Mariana Carneiro recebeu do filho Guilherme o Troféu Barra Mulher, terça, no Shopping Barra. Além da diretora de redação de A TARDE, outras nove mulheres receberam o prêmio.

Candeal colorido

E por falar no Candeal Pequeno, 150 casas do bairro ganharão nova pintura. O projeto Tudo de cor para você, da Tintas Coral, se uniu à Pracatum para beneficiar os moradores da localidade. Além das casas, as associações, praças e até o Candyall Guettho Square ficarão mais coloridos.

Imperdível

Quem aprecia boa música não deve perder o show de Teresa Salgueiro, ex-cantora do grupo português Madredeus. Ela fará uma única apresentação no dia 27 de março, 20h, no TCA. O show, intitulado A Fortaleza, já rodou o mundo. Só para lembrar, o Madredeus saiu de cena com um saldo de 5 milhões de discos vendidos.

Concertos sagrados

Jacques Morelembaum, com o seu Cello Samba Trio, está na programação do Festival Artes do Sagrado, no dia 27, às 20h, no Farol da Barra. A abertura do festival acontece no dia anterior, às 19h, na Igreja de São Francisco. O concerto que abre a programação terá a Neojiba e convidados internacionais.

Parceria inédita

O novo CD que Danilo Caymmi está preparando para o segundo semestre traz uma canção inédita feita em parceria entre seu pai, Dorival Caymmi, e Assis Chateaubriand. Dondon, título da composição que batizará o álbum, será produzido por Domenico Lancellotti e Bruno di Lullo. Alice Caymmi, filha de Danilo, também participa.

Patifaria

A Cia. Baiana de Patifaria, um dos mais antigos grupos teatrais em atividade no Estado, será homenageado na cerimônia de entrega dos troféus do Prêmio Braskem de Teatro, na terça-feira, 14 de abril, no Teatro Castro Alves. A trajetória do grupo será lembrada durante cerimônia de entrega dos troféus.

adblock ativo