Os Mascarados está confirmado com Mariene de Castro

Elísio Lopes Júnior é o diretor da vez. O baiano, que está na equipe de roteiristas da Globo, não tem parado neste verão. Somente nesta semana, Júnior esteve à frente da direção de quatro espetáculos. Começou com o show Pérolas Mistas, de Carlinhos Brown, na terça; na quinta-feira foi a vez de Bopsamba, de Tito Baiense, com participação de Ivete Sangalo, no Teatro Casa do Comércio; e hoje, ele dividirá a atenção entre o show de Saulo Fernandes, no Festival de Verão, e a Noite da Beleza Negra, promovida pelo Ilê Aiyê, na Senzala do Barro Preto.

Benedita, Pitanga e Portugal

O ator Antônio Pitanga visitou o secretário de Cultura, Jorge Portugal, para pedir apoio para seu filme Malês, que vai rodar aqui com Lázaro Ramos no elenco. Benedita da Silva veio junto

Mercado na Vitória

Os moradores do Corredor da Vitória ganharão um supermercado para chamar de seu. A rede espanhola O Dia, presente em sete endereços na Bahia, entre capital e Região Metropolitana, está finalizando uma superloja no bairro. A loja abrirá as portas no dia 26 de fevereiro.

Caixa eletrônico

Lojistas e clientes andam reclamando da falta de caixa eletrônico na nova Ceasinha. De acordo com a Ennashop, o atraso na implantação é da burocracia e que o Banco do Brasil e o Banco 24 horas já estão em vias de instalar por lá. O espaço já estaria reservado.

Lançamento

E por falar no mercado do Rio Vermelho, será lá o lançamento do livro do escritor Ruy Espinheira Filho. O Sonho dos Anjos - Contos Reunidos & Inéditos, da Editora Caramurê, celebra os 40 anos de literatura do autor. O lançamento é na próxima quinta-feira, às 18h, Praça Central.

Tour baiano

Ciceroneada pelo amigo Paulo de Tarso, a empresária carioca Verinha Bocaiuva, circulou pela cidade esta semana. No circuito turístico não faltou uma visita ao Bonfim para pedir proteção ao padroeiro da Bahia. Hospedada na Barra, ela ficou encantada com a nova orla do bairro.

Fashion privê

As camisas que darão acesso aos convidados do camarote Expresso 2222 estão sendo produzidas na fábrica da Ellus, em São Paulo. A criação das 5 mil peças é dos designers da marca. Ticiano Santana e Isana Oliveira, representantes da grife na Bahia, Alagoas e Sergipe comemoram.

Dois de fevereiro

Sete artistas criaram peças retratando Iemanjá para a festa que Nino Nogueira pilotará dia 2 de fevereiro, em sua loja, para 200 convidados. As obras serão expostas no Shopping Bela Vista, segunda-feira e no domingo seguirão para a loja onde serão vendidas. Mônica San Galo (autora da peça ao lado), Ricardo Franco, Marcelo Mendonça e Erickson Brito são alguns dos artistas.

Cantora Amadiana

Claudia Leitte, famosa também pela repercussão de suas falas nas redes sociais, saiu com mais uma no show de quinta-feira, no Festival de Verão. Depois de receber um elogio de Daniela Mercury, saiu-se com essa: "Eu acho que saí de um livro de Jorge Amado". Só que não.

Alento I

O esquecido Centro Histórico será o endereço da recém criada Secretaria Municipal de Desenvolvimento. A equipe, liderada pela secretária Andrea Mendonça, que está instalada provisoriamente na Graça, vai ocupar a sede da Pousada Redfish, no Carmo, após o Carnaval.

Alento II

A presença do órgão - que tem foco na atração de investimentos para a cidade - , no Centro Histórico, é uma esperança para o reaquecimento daquela importante área, até então, esquecida pelo poder público. Em tempo, a tal pousada, onde será a sede, ainda está funcionando.

| Duas linhas |

Restaurante Ramma

Celebra 28 anos com aula-show e comidas leves, quarta, 18h

Irresistíveis

Os bolos de carimã e aipim da Padaria Favorita da Ceasinha



Furdunço

O Eva vai desfilar no domingo (8/2) no pré-carnaval da Barra.

Baile da Vogue

Terá Ivete e Claudia Leitte, dia 5/2, Hotel Unique, São Paulo.

Afropop

Ensaio neste domingo, 25, com Margareth Menezes, 17h, na Ribeira.

