Ney Matogrosso, Djavan e Nando Reis vão cantar na Concha

Ney Matogrosso, Margareth Menezes, Zeca Pagodinho, Nando Reis, Jorge Vercillo, banda BaianaSystem e Djavan são algumas das atrações previstas na programação da Concha Acústica para o segundo semestre. As datas dos shows, segundo a direção artística do espaço, serão divulgadas oficialmente no próximo dia 15, no site do Teatro Castro Alves. "Também estamos em trâmite de contratação do musical sobre os Mamonas Assassinas", revela Rose Lima. Sobre esse tempo de dois meses após a inauguração para que o espaço volte a receber um evento, ela argumenta que os contratantes precisariam de mais tempo para divulgação e logística. "Não houve pedidos de pauta para este mês e o evento de reinauguração funcionou como um test drive. A partir dele, foi observada a necessidade de algumas correções", diz, a diretora explicando que "isso é normal em qualquer obra desse porte".

Crise

Maio foi mais um mês complicado para a rede hoteleira de Salvador. A taxa média de ocupação foi de 40,44%. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis - seção Bahia (ABIH-BA), o resultado da ocupação corresponde à mais baixa dos últimos 5 anos, período em que a pesquisa teve início. Foi-se a Terra da Felicidade.

Amigas, amigas, negócios à parte

Amigas há quase 20 anos, Adriana Barreto e Cris Montenegro foram convidadas pelo empresário Ricardo Luzbel para assinar a coluna Giro do site Bahia Notícias. A dupla, que já atua na área, passará o final de semana circulando pelos eventos sociais para, na segunda-feira, colocar a mão na massa. Quer dizer, no site.

Hoteleiro baiano é homenageado

Ex-presidente da Associação Brasileira de Hotéis (ABIH-BA), Manolo Garrido foi homenageado no Congresso Brasileiro de Hoteleria, esta semana, em São Paulo, pelos serviços prestados à hotelaria durante a sua gestão à frente da entidade. Garrido comanda o Grande Hotel da Barra.

Baiano vence prêmio nacional de literatura

O jornalista e escritor baiano Franklin Roosevelt, 47 anos, foi o vencedor do Prêmio Sesc de Literatura, na categoria romance, com o livro Céus e Terra. Roosevelt é pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho e atualmente trabalha como assessor de imprensa do Tribunal Regional do Trabalho. Ele disputou o prêmio com outros 1500 candidatos. Este ano, a premiação teve 1503 livros inscritos - 709 contos e 794 romances. No total, 1015 homens e 488 mulheres participaram da seleção.

Oxum mais bonita

Embalada pelo sucesso da Mangueira - campeã do Carnaval 2016 -, a paulista Vai-Vai resolveu beber da fonte da Bahia. Após um encontro com Mãe Carmem, a direção da escola de samba anunciou que homenageará Mãe Menininha do Gantois em seu desfile de 2017. A ideia da agremiação, segundo seus carnavalescos, é que o enredo, que ainda está sendo gestado, é exaltar o legado da Oxum mais bonita.

Anos Dourados

O cantor Daniel Boaventura será, mais uma vez, a atração principal do baile beneficente Glamour dos Anos Dourados que o Ceparh realiza no dia 29 de julho, às 21h, no Solar Cunha Guedes, no Corredor da Vitória. A festa, que já virou uma tradição, contará com o serviço do impecável cerimonial de Milton Martinelli. Os convites estarão à venda no Ceparh, na Pat Presentes e na sede Martinelli, na Barra.

Cores, tramas e sabores na Tidelli

Quinta-feira foi dia de brunch concorrido na Tidelli. Os irmãos Roberta e Luciano Mandelli reuniram no showroom do Caminho das Árvores uma turma de arquitetos que ficou encantada com as novas cores e tramas das peças que integram a atual coleção da marca baiana de móveis.

Crise afasta lojistas de mostras

As três associações de lojistas do segmento de decoração da Bahia (G10, Núcleo de Decoração da Bahia e Circuito de Alta Decoração) resolveram, pelo segundo ano consecutivo, não patrocinar arquitetos e decoradores nas mostras de decoração previstas para acontecer este ano em Salvador. Com o afastamento das lojas, muitos profissionais estão desistindo de participar destes eventos. "Nossa decisão foi em função do atual cenário econômico do país", explicou Lorena Landin, do Circuito.

Morar Mais...

A mostra Morar Mais por Menos, marcada para agosto, no Caminho das Árvores, não acontecerá mais no bairro, conforme foi anunciado. "Com essa situação, vamos reduzir o número de espaços e definir outro endereço", diz Fabio Pera, organizador do evento.

Casa Cor

A Casa Cor ainda não divulgou o local. "Estamos aguardando. Comunicamos a situação à marca e estamos buscando soluções, como no ano passado", disse Luizinha Brandão.

MAIS

O filé au poivre do restaurante Bella Gourmet, na Pituba. Sem se render à onda da gourmetização, eles fazem uma cozinha honesta e sem afetações

MENOS

O assédio dos flanelinhas no requalificado Rio Vermelho. À noite, eles chegam a cobrar R$ 20 para "deixar" o motorista parar o carro na rua

*Colaborou Gabriel Serravalle

