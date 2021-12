Ney Matogrosso canta na Concha em dezembro

Amigo pessoal do casal de produtores Adailto e Yeda Almeida, o cantor Ney Matogrosso decidiu fazer aqui o encerramento da turnê do seu show Atento aos Sinais. A apresentação está marcada para o dia 3 de dezembro, às 19h, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. Os ingressos, segundo a Palco Produções, começam a ser vendidos na próxima quinta-feira, 20, nos canais de venda da casa de espetáculo. Este show, por sinal, já foi apresentado em Salvador, em julho de 2014.

Soudam celebra 25 anos de carreira com alta costura

O estilista Ismael Soudam está comemorando seus 25 anos de carreira com uma coleção de alta costura. As 10 peças dessa série especial integram a coleção de verão 2017 e são praticamente artesanais. “Trabalhamos com guipure e fios de viscose costurados à mão que revelam tramas, franjas e texturas com fluidez e movimento, que remetem aos anos 1920 tanto quanto a uma leitura medieval”, diz. As peças trazem em suas tramas cerca de 5000 fios e consumiram três meses de trabalho. As peças, assim com a linha beach ware e os acessórios, já estão na loja Soudam, no Porto da Barra.

À Roma com amor

Radicada na Bahia, a artista plástica mineira Almira Reuter expõe suas séries de pinturas que retratam a imigração italiana no Brasil, a partir desta terça-feira (18), na Galeria Tibaldi Arte Conteporanea, em Roma, na Itália.

Dendê & dengo

Nino Nogueira acabou de reformar sua loja do Rio Vermelho e vai festejar com um tradicional caruru, só para convidados, dia 28/10, às 13h, na Nino Nogueira Décor, na Rua da Paciência. Ele sugere aos convivas que levem brinquedos que serão doados a instituições que cuidam de crianças.

Balada em casa

Apenas 50 amigos integram a lista de convidados do empresário Ticiano Santana (Ellus, Richard´s e Tommy Hilfiger) para sua festa de aniversário no dia 29/10, na sua casa em Ondina. A balada terá DJ, show de Simone Sampaio e buffet assinado pela Quatro Chefs. Os convites estão disputados.

Letras baianas

Enéas Guerra e Valéria Pergentino já despacharam para a Alemanha os livros da sua editora, a Solisluna, que serão expostos na Feira do Livro de Frankfurt, que começa na próxima terça-feira. Esta é a quarta vez consecutiva que a editora baiana participa deste que é o maior evento do setor.

Cacau, chocolate e muitos amigos

Marília Gabriela enfrentou a enorme fila formada na Livraria Cultura, no Iguatemi de São Paulo, na semana passada, para garantir o autógrafo dos amigos Diego Badaró e Luiza Olivetto, que lançaram ali o livro Floresta, Cacau e Chocolate

Mergulho no universo tropical

Marisa Mancuso está a todo vapor para aprontar a loja Empório Magma, na Alameda das Espatódeas, até quarta-feira (19), quando lança a nova coleção, batizada de Tropical Glam. A festa, exclusiva para convidados, será das 16h às 20h

Segredo

Os hoteleiros de Morro de São Paulo estão intrigados com o atraso na divulgação da grade de atrações do Festival da Primavera, que acontece de 12 a 14/11, na vila. A questão é que, a menos de um mês do evento, os empresários não entendem porque ainda não foi divulgada, o que para eles é grave, já que precisam comercializar os pacotes. A Prefeitura de Cairú faz segredo!

Mais que querida

Ainda repercute nas redes sociais a festa de aniversário da “baianeira” Regininha Mendes, na semana passada em seu apartamento do Campo Grande. A festa, que começou com um almoço e entrou pela noite no melhor estilo de balada, foi marcada pelo carinho dos amigos locais e de tantos outros que vieram de longe somente para abraçá-la.

Literatura

A Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), que acontece até hoje, nesta cidade do Recôncavo, com ampla programação nas áreas de educação, cidadania e cultura, movimentou a economia local. Hotéis e pousadas registraram 100% de ocupação e os restaurantes e bares ficaram lotados.

Tapete vermelho

O Porto de Salvador, administrado pela Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), recebe hoje os primeiros visitantes da temporada de cruzeiros 2016/2017. A expectativa é de que até abril de 2017, 155 mil turistas desembarquem no Terminal Marítimo de Passageiros do Porto.

Animais

Nasci e cresci no sertão baiano onde a vaquejada é uma tradição. Embora o evento fosse o ponto alto da festa da padroeira local, Santa Tereza, aquela “brincadeira” cruel me incomodava. Não via graça em ver as pessoas correrem atrás do pobre animal até acertarem-lhe a cauda e assim o jogarem-no ao chão para o deleite da arquibancada. Hoje comemoro a decisão do STF de proibir tal maldade em todo o país. Animais merecem respeito.

