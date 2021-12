Museóloga do quadro do Estado assume o MAM-BA

A saída de Zivé Giúdice da direção do Museu de Arte Moderna (MAM-BA) provocou uma verdadeira dança das cadeiras na área de museus. Ana Liberato, diretora da Dimus (Diretoria de Museus), órgão vinculado ao IPAC, foi nomeada para o cargo. Em seu lugar, na Dimus, assumiu Fátima dos Santos, que coordenava os museus do interior. A expectativa agora é saber se a nova diretora permanecerá ou se foi colocada lá para esquentar a cadeira para o próximo. João Carlos Oliveira, diretor geral do IPAC, diz que foi pego de surpresa com o pedido de demissão de Giúdice. "Era preciso uma solução imediata, o MAM não podia ficar sem direção". Há quem diga que a cadeira do museu está em banho maria.

Marcia Short grava CD e DVD ao vivo

Depois de interpretar Angela Maria, no musical Sapoti, a cantora Márcia Short, uma das mais belas vozes da Bahia, volta à cena, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, às 21h, no Teatro Sesc Casa do Comércio, com um novo show dirigido por Fred Soares. "É a parte mais nobre da minha memória musical, coisas que escuto desde sempre", diz a artista. Do show, sairá um CD e DVD produzido por Chico Kertesz e Macaco Gordo Filmes.

Confraternização

O encontro da família Dantas, dia 17/9, na Fazenda Camuciatá, em Itapicuru, terá lançamento de placa comemorativa da participação do capitão-mor João Dantas dos Imperiais Itapicuru na guerra da Independência da Bahia, de onde partiu com 500 cavaleiros.

Volta à cena

Ex-governador da Bahia e ex-senador da República, César Borges assumiu na última quinta-feira a presidência da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias - ABCR. Borges entende do tema. Ele foi ministro dos Transportes no governo Dilma.

Ação beneficente na Arena Fonte Nova

O jogo Bahia X Vasco que acontece hoje, 16h30, na Fonte Nova receberá um grupo de crianças em tratamento oncológico no Hospital Santa Izabel. Elas entrarão em campo com os jogadores saudando o Setembro Dourado, campanha que alerta para a importância do diagnóstico precoce do câncer infantojuvenil. Os torcedores que quiserem, poderão levar alimentos não perecíveis para o Hospital Martagão Gesteira. A entrega será nos acessos Norte e Sul do estádio.

