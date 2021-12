Movimento e colaboração

Pedro Gaudenz, João Meirelles e Rebeca Matta aceitaram o convite da coreógrafa Cristina Castro e assinam a identidade visual do Vivadança Festival Internacional, que acontece de 10 a 29 de abril. Os três colaboraram para criar peças que expressam a dança e o movimento em diversos desdobramentos e linguagens. Rebeca, conhecida como cantora e compositora, ficou responsável pelas ilustrações, enquanto Meirelles, que também é músico, clicou os modelos e o artista visual Gaudenz fez o design.

Para o ano inteiro - O Carnaval mal acabou e já se fala no próximo, que vai emendar com a festa de Iemanjá e pode ter mais de dez dias de folia. Tudo bem que esta edição superou as expectativas de muita gente - sobretudo pelo investimento em trios sem corda -, mas é preciso ter cuidado com o oba oba. Antes de decretar o fim de determinado modelo e começar a contagem de dias para o reinado de Momo, é fundamental planejar e repensar aspectos como segurança, limpeza e condições de trabalho

Bela e precavida

Há 12 Carnavais, o produtor JP Demasi, casado com a apresentadora Bela Gil, desfila no afoxé Filhos de Gandhy com Gilberto Gil. O bloco, segundo ele, é que o traz todos os anos à Bahia em fevereiro. A tradição, no entanto, esbarra nos cuidados da esposa muito bem precavida. Antes de ir à avenida, Bela amarra todos os colares do marido em uma fitinha do Senhor do Bonfim, para que eles não possam ser retirados. "Não se trata de ciúme, mas Bela recomenda que eu retorne do desfile com os colares intactos", explicou.

Hotel e galeria

A partir da próxima semana, o Zank by Toque Hotel, no Rio Vermelho, vai receber uma pop up estore da Nino Nogueira. Peças da galeria vão estar distribuídas pelo hotel, quartos e restaurante.

Últimas pinceladas

Bel Borba está finalizando sua produção de pinturas da safra 2015. Segundo o artista visual, seu momento mais forte é entre dezembro e fevereiro, quando pinta cerca de 20 telas. Bel faz suspense sobre os lugares que abrigarão as mostras. "Estou fechando uns projetos em São Paulo. Só adianto que são boas propostas".

Candeal colorido

Chegou a vez do Candeal ganhar novas cores por meio do Tudo de cor para você, da Tintas Coral. O projeto já está pintando as casas, associações, praças e o Guettho Square, tendo Carlinhos Brown como padrinho. Pinturas de lugares como Pelourinho, Elevador Lacerda e Mercado Modelo já foram renovadas pelo projeto.

Serviço na praia

Em abril, o Zank vai implementar outra novidade: um food container em parceria com a chef Leka. Segundo Vilmar Lopes, a ideia é criar um serviço de atendimento ao hóspede na praia.

Lado B e inéditas

Lucas Santtana encerra o segundo ano do Verão com Bossa no Café-Teatro Rubi, nos dias 27 e 28. O show Solo Acústico vai apresentar novas composições e músicas que o artista não costuma tocar em seus shows com banda. São composições românticas, que tratam também de questões existenciais. R$ 80.

Duas linhas

Baileconcerto no TCA

Osba e Bailinho de Quinta fazem a festa domingo, 22 (R$ 1)

Marcia Castro

Convida Lazzo, Baianasystem, Cortejo Afro e Otto, dia 27

