Mostra Morar mais por menos volta a Salvador em agosto

A mostra de decoração Morar Mais por Menos, que já teve quatro edições na capital baiana, e que empacou na última, em 2012, vai voltar. Agora sob o comando do arquiteto Fábio Pera e do publisher paulista Vitório Júnior, a Morar Mais está prevista para acontecer numa casa situada na Alameda dos Umbuzeiros, nº 575, no Caminho das Árvores. Nesta terça (10), às 10h, a dupla reunirá arquitetos e decoradores no local para apresentar os 30 espaços que estarão à disposição dos profissionais que participarão do evento com seus projetos dentro da filosofia do evento, conforme o nome já diz. De acordo com os organizadores, o evento será inaugurado no dia 1º de agosto com um baile de máscaras. Coube à designer de interiores, Nágila Andrade, que foi a primeira franqueada da marca na Bahia, desenvolver o projeto master da casa. "Fui convidada por eles para fazer o masterplan e já estou trabalhando na divisão dos espaços. Acho que nesse momento de crise, é oportuna".

Em busca da casa perfeita

Enquanto a turma do Morar Mais por Menos se articula para colocar a mostra na rua, a empresária Luisinha Brandão , que há 26 anos comanda a Casa Cor Bahia, gasta a sola do sapato em busca do imóvel ideal para instalar a 26ª edição da mostra. Na quinta, ela levou um grupo de profissionais para ver uma casa na Praia do Buracão, no Rio Vermelho. "Queria ouvir a opinião deles", disse. Segundo ela, ainda há duas casas no páreo. Uma em Patamares e outra no Centro Histórico.

Três décadas

O cantor Jau vai comemorar seus 30 anos de carreira com um show no Museu du Ritmo. A festa, que ganhou o nome de Encontro com Jau, está marcada para o dia 21 de maio, a partir das 20h. A ideia do artista é revisitar seu repertório, incluindo os tempos de vocalista da banda Olodum. "Vamos brindar a música", diz.

Loura em baixa

A crise tem mudado os hábitos dos brasileiros. Na esteira desse aperto até a loura gelada desceu pelo ralo. De acordo com a Ambev, o consumo recuou 10% no primeiro trimestre de 2016 diante do mesmo período do ano passado. Esse resultado mais fraco, segundo a cervejaria, já era esperado pela empresa.

Expansão

O sucesso da Pizza Hut no Shopping Barra, que completou um mês, fez Ricardo Simões antecipar o cronograma de novas unidades previsto para outubro. As novas unidades serão abertas no Shopping Bela Vista e em Ondina, respectivamente, nos meses de julho e agosto. "Ficamos satisfeitos e resolvemos antecipar", diz.

Prêmio de consolação?

A polêmica gerada em torno da mudança do nome do circuito Barra-Ondina expôs, de forma cruel e desnecessária, a cantora Daniela Mercury, que, em momento algum, reivindicou homenagem, embora seja merecedora de muitas. Digna, ela não se posicionou. Agora a prefeitura, como um prêmio de consolação, resolve batizar uma arena que não existe com seu nome. A artista merecia mais respeito.

Carros de alto luxo

O Shopping da Bahia vai receber, nos próximos dias 21 e 22, uma versão de um dos maiores eventos de carros do Brasil, o Super Carros. A mostra vai reunir no estacionamento I1 os maiores mitos do mundo automotivo, como BMW, Audi, Ferrari, Mercedes, Lamborghini, Jaguar, entre outros. De acordo com a organização do evento, algumas dessas marcas também estarão sendo vendidas no local.

Superação

Fica no Shopping da Bahia também a galeria que o fotógrafo Rui Rezende abriu esta semana, na Alameda das Grifes. Batizada a galeria de arte com seu nome, o espaço abriu com a exposição Além de Uma Vida, do próprio Rui. A mostra é inspirada na experiência vivenciada pelo fotógrafo, depois do acidente de avião ocorrido em 24 de julho de 2014, ao qual sobreviveu de forma milagrosa.

Mês dos Cravos

Dois filhos de Mario Cravo Neto agitam as artes visuais, esta semana, em São Paulo. No dia 11, o fotógrafo Christian Cravo lança, no Instituto Tomie Ohtake, seu novo livro, Mariana, com fotos da tragédia na cidade mineira. Algumas destas imagens foram publicadas, com exclusividade, pela revista Muito, no mês passado. No dia 17, é a vez de Akira Cravo abrir sua exposição na Galeria Lume, no Jardim Europa.

Ponto de vista

Pesquisa da Ipsos revela que apenas 14% dos brasileiros estão otimistas com o futuro do país. E você?]

Angela Fraga | Pres. Fund. Casa de Jorge Amado

"Fui pessimista, mas agora que chegamos ao fundo do poço, acho que mobilização das pessoas, sobretudo dos jovens, que estão resgatando nossa história de luta, ajudará a recolocar as coisas nos eixos. Vamos vencer"

Bel Borba | Artista plástico

"Nós brasileiros nunca seguimos a lógica, por isso acredito sempre num elemento surpresa, devido às nossas peculiaridades, que fará surpreender o mundo. Acho que algo de bom vai acontecer. Sou otimista"

Alício Charoth | Chef de cozinha

"Já vivemos muitas coisas parecidas e até piores do que agora e acho que isso tem nos feito aprender que a democracia, que é uma coisa recente para nós, vai vencer e que vamos avançar. Sou otimista"

Duas linhas

Dia das Mães

hoje é dia de ressaltar o amor por elas. Parabéns a todas

Lazzo

faz show dia 14, na programação da Concha Acústica

Via dos Corais

vai apresentar novidades no dia 14, na Praia do Forte

Museu de arte da Bahia

palestra sobre ex-votos, quarta, 14h, com José Claudio

Márcia Tiburi

participa do Mulher com a Palavra, dia 31/5, no TCA

Semana de dança

segue até hoje com apresentações no Shopping Barra

adblock ativo