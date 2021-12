Moraes Moreira lança livro de poesias e faz shows em janeiro

Moraes Moreira faz duas apresentações no Café-teatro Rubi ( Foto: Iracema Chequer | Ag. A TARDE)

Poeta dos bons, o craque Moraes Moreira, se rendeu à literatura. No dia 5 de janeiro de 2017, às 19h, o autor de Pombo Correio e outros clássicos da música brasileira, desembarca no Hotel Sheraton da Bahia para lançar o livro Poeta não tem idade com direito a performance poética e noite de autógrafos. Nos dias seguintes (6 e 7), ele se apresenta no Café-teatro Rubi cantando seus maiores sucessos e canções da atualidade. O artista, que lança este que é segundo livro de poesias em novembro, no Rio de Janeiro, diz que está morrendo de saudade da Bahia e que estes eventos são uma boa oportunidade de reencontrar amigos e fãs. A produção é de Alê Pinheiro, da Alafia.

Comédia beneficente

Luís Miranda aceitou o convite do médium e fundador da Cidade da Luz, José Medrado, para fazer uma apresentação do seu premiado espetáculo 7Conto, na sede da entidade, em Pituaçu. O ator baiano desembarca por lá com sua turma de personagens no próximo sábado (5/11), durante a última edição do Jantar com Pintura Mediúnica deste ano. O ingresso, que já está sendo vendido na Cidade da Luz, vai custar R$ 70 e toda a bilheteria será revertido para as obras assistenciais da instituição.

Expansão

Ex- vice presidente do Tribunal de Justiça da Bahia, a desembargadora Maria José Sales Pereira não se rendeu à aposentadoria. Desde a semana passada ela passou a reforçar o time de sócios do escritório Kruschewsky & Nunes Ribeiro Advogados, que tem no comando Diego Ribeiro, Marcelo e Jenner Kruschewsky e Sérgio Nunes. Maria José vai atuar na área de direito empresarial.

Música

Com direção artística de Márcio Meirelles e a Tropicália como tema, o Prêmio Caymmi, será lançado no próximo dia 7/11

Na estrada

A trupe do Ateliê Voador, liderada por Djalma Thrüler, está de malas prontas para encarar os festivais de teatro pelo país. No dia 5/11, os atores Duda Woyda e Rafael Medrado apresentam a peça Diário de Genet, em Juiz de Fora (MG). De lá, Medrado segue sozinho para encenar Três Cigarros & A Última Lasanha, no dia 25, em Ponta Grossa, no Paraná.

Feijão de Marta

Marta Góes comanda hoje, a partir do meio-dia uma feijoada exclusiva para sua turma no boteco que leva o seu nome, na Ceasinha do Rio Vermelho. Pelo prestígio que tem com os amigos, é certo que a praça de alimentação vai bombar.

Feijão de Licia

Já Licia Fabio prepara seu Feijão D´Licia, para o próximo dia 5 de novembro. A festa vai acontecer no Iara Beach Hotel, a partir das 13h, o mesmo endereço onde ela pilotará o Réveillon. Só para convidados.

Síria com Bahia

As receitas da imigrante síria Rada Eliazage, foram resgatadas pelo neto Demétrio que comanda o Raghid, no Itaigara e no Stiep. No dia 8/11, ele vai abri este caderno de receitas em evento para convidados.

Conexão Bahia-Rio- Argentina

O enólogo, escritor e viticultor carioca Euclides Penedo Borges, sócio do baiano Cacá Tourinho na vinícola Penedo Borges, na região de Mendonza, na Argentina, vai comandar um jantar enogastronônico, em parceria com o chef Zaqueu Novais, no Baby Beef Alvarez, no próximo dia 13 de dezembro, aàs 20h. Na carta de vinhos os rótulos da vinícola Penedo Borges, incluindo os muitos premiados mundo à fora. As reservas já estão sendo feitas e, com certeza, esgotarão. MAIS

Aplausos para a The Finds e Mauro Telefunksoul que irão lançar o projeto de vinil Bahia Bass, composto por artistas baianos e gravado com exclusividade para a multimarca. Bandas locais como Arrox, Batifun Beat e Futurafro já estão confirmados. Serão apenas 300 unidades à venda

MENOS

Nada é mais deselegante do que confirmar presença e não comparecer. Num evento social, isso impede que o anfitrião possa convidar outra pessoa. Em restaurante, é prejuízo certo, visto que as reservas limitam novas adesões. Infelizmente essa prática é comum na nossa Bahia.

Curiosidade

A Prefeitura de Cairú decidiu fazer uma versão mais, digamos, local, do Festival de Morro de São Paulo, programado para acontecer de 12 a 14/11 . A justificativa de não investir em atração nacional, seria para preservar o sítio natural. No entanto, montou uma grade com artistas da axé music. Ou seja, vai virar o Wet´n wild 2, a missão!

