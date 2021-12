Moda baiana será mostrada na Colômbia

Duas estilistas baianas estão entre os profissionais que representarão o Brasil na 2ª edição do Mercado de Indústrias Culturais dos Países do Sul (Micsul): CAROL BARRETO e Lisyane Arize. O evento acontece de 17 a 20 deste mês, em Bogotá, na Colômbia.

Promovido por ministérios da Cultura de 12 países sul-americanos, o mercado tem o objetivo de impulsionar negócios entre empreendedores, empresas ligadas à área cultural, produtores e artistas, e é voltado a micro e pequenos empreendedores.

Carol Barreto participou de uma seleção nacional e se classificou em segundo lugar e vai desfilar sua coleção ao lado de nomes conhecidos do mercado nacional como a estilista Fernanda Yamamoto. Lisyane Arize foi a terceira colocada.

Incerteza

A turma do Camarote Brahma está em busca de um local para se instalar no Carnaval de 2017. O espaço que ocupou no ano passado, no Atlantic Tower, será a sede do Camarote Sfrega que faz sua estreia na folia baiana. Os empresários do Bar Brahma, estiveram com os proprietários do Barravento, que sediou o camarote em 2015, mas os donos não se interessaram pela ideia de fazer ali um camarote.

Mecenato

Um dos empresários baianos que mais apostam em cultura, LUIZ MENDONÇA FILHO, do Grupo LM, conquistou o Prêmio Aberje Norte / Nordeste na categoria Comunicação de Programas, Projetos e Ações Culturais, com o case Aos Olhos de Caymmi. A campanha festejou o centenário do cantor baiano, e percorreu as cidades de Salvador e São Paulo. Este prêmio é considerado o Oscar da Comunicação Corporativa.

Agenda cheia

De férias na Inglaterra, onde foi encontrar a filha Catarina, que vive em Londres, o artista visual Gustavo Moreno retorna à Bahia terça-feira para cuidar de duas exposições que participará ainda este ano. Uma no Centro de Artes Calouste Gulbenkian, no Rio de Janeiro, e outra no Salão de Arte de Guarulhos, em São Paulo

