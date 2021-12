Mel Lisboa se despede de rita lee e encara Shakespeare

Apresentada ao Brasil em 2001, na minissérie Presença de Anita, a gaúcha Mel Lisboa se despediu da personagem da roqueira Rita Lee no espetáculo Rita Lee - O Musical, que passou por Salvador em julho passado, e mergulhou de cabeça no universo de William Shakespeare. Mel vai encarnar Desdêmona, do clássico Otelo, que tem apresentações marcadas para os dias 28 e 29 de maio, às 21 e 20 horas, no Teatro Isba. A montagem, que tem produção de Marlucia Sie, é dirigida por Debora Debois, outra estreante no universo do bardo inglês.

Desemprego



A coisa tá difícil. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Mensal, divulgada sexta pelo IBGE, revela que a taxa de desemprego no país ficou em 10,9% no primeiro trimestre, atingindo 11,1 milhões de pessoas. A taxa é a maior da série histórica, iniciada em 2012. No último trimestre de 2015, o desemprego foi de 9%.



Cinema baiano é premiado nos EUA



O cinema baiano brilhou esta semana em solo americano. Três filmes produzidos na Bahia foram premiados no país da indústria do cinema, os Estados Unidos. O curta Jessy, de Rodrigo Luna, Paula Lice e Ronei Jorge, recebeu Menção Honrosa em Iowa; Jonas e o Circo Sem Lona , do quarteto Paula Gomes, Ernesto Molinero, Marcos Bautista e Haroldo Borges, ganhou o TFI Latin America Media Arts Fund 2014, premiação promovida pelo Tribeca Film Institute (TFI) de Nova York. Para fechar, o já premiadíssimo A Coleção Invisível, de Bernard Attal, faturou mais um para sua coleção de troféus: Melhor Roteiro e Melhor Filme Latino no Festival Internacional de Nashville.



Potiguares agitam o Rio Vermelho



A diretora de arte e artista visual Ara Teles (C) abriu a exposição Mar, em Nino Nogueira (D), quarta-feira. De quebra, a loja ganhou uma belíssima ambientação do arquiteto potiguar Renato Teles, que levou três dias organizando o rico acervo

Erickson Brito / Divulgação



Bom exemplo



Diretor-geral Brasil e Expansão América Latina da Air Europa, Enrique Martín-Ambrosio está comemorando mais uma conquista da empresa aérea que tem sede na Bahia. A companhia foi reconhecida, mais uma vez, pela certificação EMAS - Eco-Management and Audit Scheme (Sistema de Gestão e Auditorias Ambientais), outorgado pela Comissão Europeia às empresas que desenvolvem atividades sustentáveis. O reconhecimento é feito às organizações que implantam, de forma voluntária, um sistema de gestão baseado em critérios socioambientais.



Teatro no shopping



A Cia. Baiana de Patifaria, uma das mais premiadas do teatro baiano, encena a esquete Fanta e Pandora, do espetáculo A Bofetada, nesta terça-feira, às 19 horas, no Salvador Norte Shopping. A apresentação do espetáculo de Lelo Filho integra a programação do Mês das Mães.



Mi casa tu casa

Por falar em Renato Teles, o arquiteto de Natal (RN) anda cada vez mais familiarizado com a capital baiana. Ano passado, assinou um espaço na Casa Cor. Esta semana foi a vez de ambientar a Nino Nogueira Decor, no Rio Vermelho. E agora vai assumir a curadoria da mostra anual da Artefacto que a empresária Larissa Bicalho planeja inaugurar no dia 27 de julho. Tá quase baiano!



Cine décor



Já Conceição Queiroz está preparando a mostra anual da Casabella para maio. O coquetel de abertura está marcado para o dia 24 e o tema desta edição é uma viagem à Sétima Arte. Os arquitetos convidados para assinar os 11 ambientes passearão pelos clássicos romances do cinema. "Pedimos a cada arquiteto escolher um filme que tenha marcado sua vida e criar", diz a empresária.



Encontro no palácio



O suntuoso Palácio Rio Branco, no Centro Histórico, vai reunir cerimonialistas de todo o país de amanhã a terça-feira. Na programação da Convenção dos Cerimonialistas e Mestres de Cerimônias do Brasil - Ano 6, estão incluídas visitas a quatro lugares turísticos: Pelourinho, a Basílica do Senhor do Bonfim, a Cripta de Ruy Barbosa e Mercado Modelo.



Delírios & sussurros



É fato que quase nenhuma mulher resistiu ao brilho das esmeraldas, turqueses, rubis, safiras e brilhantes que o designer de joias Carlos Rodeiro apresentou terça-feira no desfile de sua nova coleção no Shopping Barra. Mas a pedra rara que arrancou suspiros mesmo foi o modelo Marcelo Ramos, que também está ilustrando a campanha de inverno do shopping e que veio de São Paulo somente para o desfile do joalheiro.



Brasiliense mostra romance entre soldados no Vila Velha



Sucesso de público e crítica em Brasília e Curitiba, a peça Enquanto Todos Dormem - um romance entre soldados ambientado num campo de treinamento na 2ª Guerra Mundial, será apresentado no Teatro Vila Velha entre os dias 13 e 15 de maio. Este é o segundo espetáculo com temática gay produzido pela Maca Entretenimento, do brasiliense Thiago Cazado, que dirige e atua na peça. Ator, diretor, dramaturgo e cineasta, Thiago Cazado é autor do curta-metragem Tenho Local, disponível no YouTube e que já ultrapassou os 100 mil views em menos de um mês de publicado. O filme virará um longa que será filmado no final do ano.

