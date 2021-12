Marta Góes confirma camarote na Barra

Faltando apenas 12 dias para o Carnaval, Marta Góes confessou à coluna que a sétima edição do seu camarote no circuito Barra-Ondina está assegurada. A promoter, que está correndo contra o tempo para montar toda a estrutura do espaço, garante que o camarote será, como sempre foi, exclusivo para convidados. Outra tradição que será mantida é a realização do Baile Vermelho e Branco, na quinta-feira, onde os convidados deverão comparecer vestindo fantasia ou roupas nas cores da festa. Com o tema Literatura e Alegria, o espaço deve receber e homenagear escritores baianos. Os nomes ainda estão sendo definidos pela promoter e sua equipe, assim como a escolha do rei e da rainha. A produção será de Almir Júnior e Marcelo Gomes.

Fim da boca livre

Marta Góes e Flora Gil são as únicas a manter espaços exclusivos para convidados na folia. Pelo visto, o Carnaval da boca livre acabou. Hora de donos desses espaços, que hoje terão que cobrar pelo acesso, ver como se comportam aqueles que viviam atrás das mordomias.

Comida grifada

Já é tradição. Todos os anos um time de chefs bate ponto na cozinha do camarote de Licia Fabio. Além de Edinho Engel e Beto Pimentel, que são habitués, este ano, Fabrício Lemos, Celso Vieira e Gabriel Lobo, aceitaram o convite da promoter-mor da Bahia para cozinhar lá.

Barra Hall continua como cerimonial

As negociações para instalação de uma unidade do G.Barbosa, na Associação Atlética da Bahia, na Barra, deram para trás. A área, antes pertencente a um grupo de empresários, liderado pelo secretário municipal de Educação, Guilherme Bellintani, teve sua composição societária modificada e permanecerá como cerimonial e, eventualmente, casa de shows. À frente do novo grupo de investidores está o empresário da área de entretenimento, Vítor Urpia. Segundo ele, o espaço, que passou por uma pequena reforma recentemente, permanecerá como Barra Hall e volta à cena depois do carnaval. No Carnaval, a área funcionará como centro de distribuição da Ambev.

Edifício Oceânia (Foto: Raul Spinassé | Ag. A TARDE | 04.01.14)

Repaginada I

Cartão postal da cidade, o edifício Oceania, no Farol da Barra, vai ganhar nova pintura. O prédio, construído nos anos 1940, vai recuperar seu projeto original, incluindo a padronização das janelas. A obra, segundo o síndico, Sérgio Bezerra, deve durar de quatro a seis meses.

Repaginada II

A restauração do emblemático símbolo da arquitetura moderna vai devolver sua imponência ao Farol. Nos últimos dias, o prédio ganhou rabiscos nas paredes. Quem achou que tinha sido alvo de vandalismo, Bezerra esclarece: "São marcações da construtora para os reparos".

Abraçar e agradecer

Maria Bethânia vai ganhar homenagens no Hotel Sol Barra, na próxima quinta. Os atores Ricardo Bittencourt e Rita Assemany, e a escritora Aninha Franco, estão preparando um sarau sobre a infância da diva. A iniciativa é do fã clube da artista, o Rosa dos Ventos. Um luxo!

Ala das baianas

A Associação das Baianas de Acarajé, Mingau e Receptivo do Estado da Bahia desfilarão no circuito do Campo Grande, no sábado de carnaval. A iniciativa é para fortalecer este patrimônio imaterial do país.

Só para executivos

Rodolfinho Tourinho comandará, pelo quarto ano, o camarote corporativo Pier 345, na Barra. Desta vez, o espaço privativo reunirá convidados do Bradesco e da Tim. O Tomé, bar recém-aberto lá, assina o buffet.

Vai e vem

Nos 80 anos de Rodrigo Velloso, em Santo Amaro, na última segunda, uma ausência e uma presença foram notadas pelos convidados. A ex de Caê, Paula Lavigne, não foi. Marienne de Castro, ex de Jota, apareceu lá.

Projeto abortado

A casa de shows da Itapaiva, anunciada pelo secretário estadual, James Correia, na antiga Cesta do Povo, não vingou. No local estão sendo criadas 120 novas vagas para a Ceasinha.

Crise! Será?

Se a axé-music está em crise, não atingiu todos do movimento (ou seria gênero musical?). A cantora Claudia Leitte está construindo uma super mega mansão no Encontro das Águas.

Revival valorizado

Os 30 anos de axé-music celebrados este ano valorizaram os cachês de alguns cantores do passado. Missinho e Zé Paulo ganharão, cada um, R$ 30 mil. Amanda Santiago, R$ 75 mil.

