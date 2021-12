Marisa Monte: ingressos para show na Concha a partir de 5a

A partir desta quinta-feira, 6, os ingressos para a apresentação da cantora Marisa Monte estarão à venda nas bilheterias do Teatro Castro Alves. A artista, que se apresentou em Salvador pela última vez em 2013 com a turnê do seu último show Verdade Uma Ilusão, fará uma única apresentação no dia 26 de novembro, às 19h, na Concha Acústica, onde cantará seus maiores sucessos. A novidade deste show especial é a nova banda que acompanha a artista, que tem Dadi Carvalho, Marcelo Costa e Pedro Baby, além do multi-instrumentista Pretinho da Serrinha. Marisa, que lançou este ano o álbum Coleção, que reúne músicas gravadas em parceria com outros artistas e que não estavam na sua discografia, promete grande noite.

Designer cria peças para os americanos

O arquiteto Ruy Espinheira embarcou ontem para a Califórnia (EUA), onde apresentará, a convite do BR Design, um site brasileiro que vai exportar a tecnologia de design de móveis brasileiros para países da América do Norte e Europa, uma coleção de peças exclusivas, criadas por ele, que serão comercializadas pelo site no mercado internacional.

Trade em ação

O trade turístico baiano vai movimentar o Sheraton da Bahia dias 8 e 9 /11. O hotel sedia o Fórum Baiano de Hotelaria e Turismo, maior evento da hotelaria e turismo da Bahia, que trará, dentre outros, Gabriela Otto, do Hospitality Sales and Marketing Association International.

Duas Linhas

Marlon Gama

Festejou aniversário na sua casa da Gamboa, sexta-feira

Silver Café - Pituba

Está com menu executivo que custa a partir de R$ 24,90

Exposição de esculturas de Erna Martinez, na Casa do Benin, até 2 de novembro

Olho aberto

Hoje é dia de escolher o dirigente e os legisladores da nossa cidade. Antes de sair de casa, é bom checar a lista de candidatos e suas respectivas propostas para a capital baiana. É muito importante sabermos o que pensam e o que pretendem. Afinal, eles ficarão no poder pelos próximos quatro anos. Boa eleição a todos nós!

Bom exemplo

A Faculdade Baiana de Direito está dando um show de cidadania. Além das belas campanhas institucionais destacando a inclusão de gênero e orientação sexual na academia, garantiu a alunos trans, travestis e transexuais o direito de usarem o nome que escolheram. Para fechar, contrataram dois funcionários transgêneros.

Comemoração

Andrea Elia, que comanda o Teatro da Cidade, na Paralela, preparou uma série de eventos para comemorar o primeiro ano do espaço. Dentre elas, a apresentação da peça Mas Não Ande Por Aí Nua em Pêlo, , com Marcelo Flores, que integra o elenco da série Mister Brau (Globo), nos dias 15,16, 22 e 23 de outubro, às 20h.

