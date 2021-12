Maria Bethânia vai receber título de Doutora Honoris Causa da Ufba

Maria Bethânia está em dias baianos. A cantora chegou na última quarta-feira, a convite da amiga Margareth Menezes, para a abertura do Mercado Iaô na sexta, e vai esticar a temporada para receber o título de Doutora Honoris Causa da Universidade Federal da Bahia. A cerimônia de outorga do diploma está marcada para o próximo dia 9, sexta-feira, às 17h, no Salão Nobre da Reitoria da Universidade Federal da Bahia, no Canela. A escolha da cantora santoamarense, é bom ressaltar, foi um feito inédito na concessão deste título pela instituição. Todos os diretores das faculdades de artes da instituição pública (teatro, arquitetura, belas artes, dança e música) aprovaram a iniciativa por unamidade. É ou não é uma diva?

Débora Bloch volta à Bahia

Débora Block encabeça o elenco do espetáculo Os realistas, dirigido por Guilherme, que chega ao Teatro Sesi Casa do Comércio, nos dias 9 e 10/12, às 21. A atriz, cuja última aparição em televisão foi a minissérie Justiça, divide o palco com o próprio Weber e com os Fernando Eiras e Mariana Lima. A montagem, que já passou por várias cidades brasileiras, tem um sabor especial para a atriz que assistiu a estreia de The Realistic Joneses (título original da peça de Will Eno) na Broadway em 2014 e decidiu naquele momento que montaria no Brasil. “Já acompanhava e estudava a trajetória do autor e depois de assistir a montagem saí de lá com a ideia de que iria produzir o texto no Brasil”, diz.

Odebrecht investe em livros de arte

Depois do livro de Tatti Moreno, a Odebrecht está preparando mais um noite de lançamento na sua sede, na Avenida Paralela. Desta vez, a obra é Os naturalistas do império - o conhecimento científico e suas colônias (1768-1822), organizado por Magnus Roberto de Mello Pereira e Ana Lucia Rocha Barbalho da Cruz. A noite de autógrafos será nesta terça (6), às 19h30.

Aberta temporada de festas de Natal

Pode colocar na agenda. Conceição Queiroz já marcou a data da tradicional confraternização de natal da Casabella que costuma figurar no calendário de festas natalinas como a mais chique da cidade. O evento, que costuma reunir dez entre dez arquitetos e designers da Bahia, será no dia 14, às 19h, na loja da Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores.

Temporário

A loja de objetos de decoração Xarmonix abriu uma pop up store na Alameda das Espatódeas, no Caminho das Árvores, focada exclusivamente em produtos de natal.

O feijão, a fé e o sonho

Uma turma do Yatch vai deixar o clube às 7h30 do próximo dia 9 em direção a Igreja do Bonfim para agradecer ao padroeiro da Bahia por mais um ano. A caminhada, que já faz parte do calendário do clube, inclui um pit stop na Igreja da Vitória onde o Padre Luís fará uma benção. No Bonfim, os fiéis sócios assistem à missa e, de ônibus, retornam ao clube para caírem numa feijoada.

Balada no sul

A segunda edição da festa Devassa Tropical Sunset já tem data para acontecer. Será no dia 28 próximo, na praia de Taipu de Fora, na Península de Maraú, no litoral sul da Bahia. O Vintage Culture, sensação das pistas está no line up.

Duas linhas

Shopping Barra

Vai ganhar loja da Sergio´s, Calçados, terça-feira (6), 16h

News Nanda Lebram

Bazar acontece até hoje, no Salvador Express (Amaralina)

Santa Bárbara

Ganha festa hoje no Caminho de Casa, na Vila Caramuru

Errata - World Press Photo

Não é Sebastião Salgado, mas Sebastião Liste quem participa

As Ganhadeiras de Itapuã

Estreiam ensaio de verão hoje, 20h, no Senac Pelourinho

Eder Muniz na Laje Cursos

Ministra oficina hoje e amanhã no Caminho das Árvores

