Maria Bethânia estreia na literatura

Caetano Veloso ganha seu autógrafo (Foto: Divulgação)

Foi um entra e sai de celebridades, na quarta (16), na Livraria da Travessa, no Leblon, Rio. O motivo foi a noite de autógrafos da cantora Maria Bethânia, que lançou o livro Caderno de Poesias, que reúne poemas, canções e textos literários selecionados por ela. O projeto, que conta com um DVD, ganhará programa de tevê que está sendo produzido pelo Canal Arte 1, sob a supervisão de Bethânia.

Terreiro jêje será o primeiro a ser tombado pelo município

O conjunto do Terreiro Hunkpame Savalu Vodun Zo Kwe, na Liberdade, será reconhecido como patrimônio histórico-cultural de Salvador, no dia 8 de janeiro de 2016. Um dos remanescentes da tradição Jêje Savalu, o terreiro será o primeiro monumento da cidade a ser registrado no livro de tombo do município após a aprovação da Lei municipal 8.550/2014 que estabelece uma política de patrimônio artistico, cultural e histórico da cidade. Gerido pela Fundação Gregório de Mattos, o setor de patrimônio municipal foi criado este ano e conta com um conselho de patrimônio recentemente instituído pela FGM. Que não fique só nisso.

Festança na Praia de Itapuã

O ator Luiz Miranda está preparando uma superfesta amanhã, no Bar Bora Bora, em Itapuã, para celebrar seu aniversário. O artista, que gosta de comemorar a data em sua terra com amigos e familiares, não vai dispensar a feijoada preparada por sua mãe Luzia e canja dos amigos na banda que animará a farra.

Entre a hospedaria e o teatro

Luis Fernando Guimarães vai esticar a temporada de verão na Bahia para além do Carnaval. O ator, que comanda aqui o hostel F. Design, no Rio Vermelho, fará curta temporada, de 4 a 6 de março, no Teatro Isba, do seu espetáculo O Impecável.

Ao vivo

Nizan Guanaes bem que tentou participar do brunch que marcou a inauguração da Morya, na Bahia Marina, mas não conseguiu chegar a tempo. Para não ficar ausente, o publicitário "entrou ao vivo" no telão para desejar boa sorte aos sócios Gustavo Queiroz e Claudio Carvalho e equipe.

Ceia gourmet

A chef Anapaula Della Piazza tem passado as últimas horas na cozinha do Volare Artesanale preparando as encomendas para o Natal e Ano Novo. Apesar da extensa lista de pedidos, ela ainda atende aos retardatários. "É só ligar para o 3328-3587 ou 99188-0059".

Conexão fashion

A estilista carioca Lethicia Bronstein é quem vai coordenar a customização das camisetas do Camarote Salvador. Bronstein, queridinha do mundo fashion, firmou parceria com a Riachuelo, para quem criou recentemente uma coleção, para participar da folia.

Para alegria geral

Graça Valadares foi a responsável por resgatar Janete Freitas do exílio forçado que curtiu nos últimos meses em função de uma contusão no pé. Quinta, a colunista social mais animada da Bahia voltou à cena na confraternização da joalheira. Linda, leve e, quase solta.

adblock ativo